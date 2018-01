KLDR přijala nabídku Soulu, brzy zasednou ke společnému jednání

KLDR přijala nabídku Soulu ke společnému rozhovoru, jednání by se mělo uskutečnit už v úterý. Hlavním tématem by měla být účast Severní Koreje na zimních olympijských hrách, projednávat by se ale měli také další záležitosti, které jsou v zájmu obou zemí.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při svém projevu oznámil, že KLDR zvažuje účast na zimních olympijských hrách. Jižní Korea na to reagovala pozváním ke společnému jednání, Soul nyní potvrdil, že ke společnému setkání skutečně dojde.

To by se mělo uskutečnit už v úterý ve vesnici Panmunjom, která se nachází v demilitarizované zóně na společné hranici obou zemí. Tato vesnice hostila mírové rozhovory již dříve.

Naposledy se zde obě strany sešly na konci roku 2015. Společná schůze ale tehdy nevedla k žádnému výsledku.

Hlavním tématem rozhovoru by měla být účast KLDR na blížících se olympijských hrách, projednávat se budou ale i další věci společného zájmu obou zemí.