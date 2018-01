VIX, S&P 500 a EUR/USD – největší finanční podvod všech dob odhalen!

V posledních měsících se na finančních trzích dějí určité věci, které jsou velmi těžko pochopitelné a na první pohled postrádají jakýkoliv smysl. Určité tržní pohyby můžeme označit za nevysvětlitelné až nepravděpodobné. Pokud ovšem připustíme, že je většina těchto pohybů dílem velmi kvalitní tržní manipulace, jež je svým rozsahem možná největším finančním podvodem všech dob, potom vše začne dávat smysl.

Nárůst míry složitosti, podvodů a tržní manipulace je jeden z typických příznaků mánie. V průběhu listopadu a prosince roku 2017 byla na amerických akciových indexech patrná zvýšená rozkolísanost, kterou šlo ovšem pozorovat pouze na intradenní bázi. Zvýšená volatilita pak byla patrná i na jednotlivých akciích a sektorech. Index VIX se i přesto nacházel poblíž svých historických minim. I přestože S&P 500 v jednotlivých dnech zaznamenával prudké pohyby doprovázené vysoce nadprůměrnými zobchodovanými objemy, z perspektivy několika dnů či týdnů uzavíral vždy téměř beze změny. Zvláštní, že ano?

Není náhodou, že několik dní před expirací opcí na akciové indexy a ETF na ně navazující se indexy rozkolísají, aby při expiraci z několikadenní perspektivy nakonec uzavíraly beze změny. Tímto se cena ATM a OTM opcí dočasně zvýší, takže je možné je výhodně vypsat a následně je tržní manipulací hodnota S&P 500 směřována do takových úrovní, aby tyto opce expirovaly bezcenné, čímž vypisující opcí inkasuje zisky, zatímco kupující opcí (oběti tržní manipulace) přicházejí o všechno. Další zisky lze takto inkasovat nákupem futures na nízkých úrovních, následně se manipulací S&P 500 vyžene výše, zde se realizuje dvojnásobný prodej futures (s otevřením krátké pozice) a pak se S&P 500 nasměruje přibližně do místa ležícím mezi těmito dvěma extrémy (low a high), čímž je na futures společně s opcemi dosaženo maximálního profitu.

Graf níže znázorňuje vývoj ETF na index S&P 500 (SPY) z pohledu svíčkového grafu. Pod ním je zobrazena stejná situace z pohledu čárového grafu. Stojí za zmínku, že dne 1. 12. 2017, kdy byla intradenní volatilita i objem obchodů největší, byla vyhlášena falešná zpráva, která s trhem zahýbala – jednalo se o chybu, omyl, náhodu či vtip? Možná, že ano, ale já tomu nevěřím.

Nejednalo se ovšem o jednorázovou akci. S indexem VIX a S&P 500 se takto manipuluje již nejméně od zvolení Donalda Trumpa, a to zdůrazňuji, že nejméně. Jen až teď je tato manipulace jasně viditelná. Určitě z tohoto podvodu nechci obviňovat amerického prezidenta, ovšem počínaje tímto obdobím se na trzích začaly dít věci, které jsou proti veškerým tržním principům a pravděpodobnosti.

Již v samotný den, kdy byly vyhlášeny výsledky amerických prezidentských voleb dne 7. 11. 2016, nastala situace, kterou si mnozí burzovní obchodníci nedokázali vysvětlit. Futures na akciové indexy na vítězství Donalda Trumpa reagovaly propadem až o 3 %. Následně však došlo ke zcela nečekanému a nelogickému obratu a akciové indexy nakonec uzavíraly 2 % v plusu. Ačkoliv média tento pohyb interpretovala všelijak, je to proti veškerým tržním principům, které snad nyní nemá smysl rozebírat a pravidelný čtenář mých článků jim jistě rozumí.

Den, kdy byly vyhlášeny výsledky prezidentských voleb dne 7. 11. 2016 a vývoj na přelomu listopadu a prosince 2017 (před důležitým zasedáním FEDu) jsem zmínil pouze jako příklad, kdy tržní manipulace byla jasně viditelná. Od začátku roku 2017 se však na indexu VIX dějí velmi zvláštní věci. Nejprve je jeho hodnota vyhnána mírně nahoru, čímž se ATM a OTM call opce stávají dražšími a je výhodné je vypsat, zatímco put opce je možné výhodně nakoupit (či prodat futures na VIX nakrátko). Následně se hodnota indexu VIX srazí dolů a tyto call opce expirují bezcenné, zatímco put opce a krátké pozice na futures zhodnocují. Na grafu níže je vyobrazen index VIX, kde jednotlivé svíčky zobrazují období jednoho měsíce. Za posledních 10 měsíců byl index VIX vždy vyhnán mírně nahoru, aby byl následně sražen dolů, kde původně otevíral. 10x v řadě – je to v aktuální fázi akciového trhu reálné a pravděpodobné? Ano, pokud je s trhem manipulováno.

Volatilita akcií vs volatilita indexů

V závěrečné fázi akciového trhu, kdy valuace společně s tržní kapitalizací silně rostou, stoupá i očekávaná volatilita (vyjádřená indexem VIX). Lze to opodstatnit zvyšující se nervozitou a rozpolceností obchodníků. Velcí hráči inkasují zisky a prodávají nadhodnocené akcie, čímž sráží ceny dolů a impulzivní obchodníci panikaří. Jakmile je korekce u konce, nastává opačný efekt. Velcí hráči opět naskakují do dlouhých pozic a impulzivní obchodníci se připojují k davu, čímž se trh poměrně solidně rozkolísává. Korekce běžně dosahují 5 % i více na akciových indexech během pár dní a index VIX v tomto období dosahuje průměrných hodnot kolem 20 bodů.

Tato přirozená situace ale nyní neexistuje a průměr hodnoty indexu VIX za poslední rok je pouhých cca 11 bodů, přestože jsou americké akcie z pohledu valuací i absolutních hodnot nejdražší v historii a mánie nebere konce. Pokud by se jednotlivé akcie a sektory rovněž příliš nehýbaly, bylo by to opodstatnitelné. Ovšem vzhledem k přirozeně vysoké volatilitě na jednotlivých akciích i sektorech je zcela nepravděpodobné, že by se tato zvýšená volatilita nyní neprojevila rovněž na akciových indexech. V případě výprodejů u některých akcií a sektorů s velkou váhou je propad jednoduše vyvážen nákupem jiných akcií a sektorů, takže indexy uzavírají bez výraznějších změn. Pokud sektory rostou, korelace je pozitivní, ale jakmile některé akcie či sektory výrazně propadají, korelace mezi nimi a jinými sektory se stává nulovou či zápornou. To by šlo opodstatnit určitým přeskupováním portfolií, ovšem pravděpodobnost, že by se tak dělo pravidelně a hromadně po celý rok 2017 je nulová. Mezi námi tedy musí existovat někdo, kdo cíleně vyvažuje jakékoliv sebemenší propady tak, aby se akciové indexy ve výsledku příliš nehýbaly a pouze mírně rostly, zatímco vývoj jednotlivých akcií působí přirozeně kolísavě, aby nic nevzbuzovalo podezření, že s trhem může být manipulováno. Současně to vybízí obchodníky, aby sázeli na růst volatility, ke které však na samotných indexech vlivem podvodných intervencí nedochází.

Akciové indexy a EUR/USD

To, co jsem doposud napsal, je již samo o sobě dost šokující a pro někoho možná i přitažené za vlasy. Ovšem to není ani zdaleka všechno. Manipuluje se totiž i s trhem, o kterém by si vzhledem k jeho velikosti a k zobchodovanému objemu obchodů mnozí mysleli, že je absolutně nemanipulovatelný, a to EUR/USD. Pohyb na tomto trhu již delší dobu nedává moc smysl. Přesněji řečeno rovněž ode dne zvolení Donalda Trumpa prezidentem – opět tomu nedávám žádnou souvislost, pouze mapuji období.

V USA rostou úrokové sazby a utahuje se měnová politika za současné ekonomické prosperity. To je pro domácí měnu nejvíce příznivé období a logicky by proto měla posilovat. V eurozóně je přesně opačná situace, kdy je měnová politika stále velmi uvolněná, což je pro domácí měnu fundamentálně negativní situace. EUR/USD je proto z fundamentálního hlediska jednoznačně nastaven na pokles, ovšem od roku 2017 roste. Posilování eura proti dolaru by za současných makroekonomických podmínek mělo opodstatnění pouze za předpokladu, že by se přelévaly prostředky z amerického kapitálového trhu na ten evropský, ovšem to se neděje. Evropské akcie i dluhopisy posledních pár měsíců vykazují jisté známky vystřízlivění a oslabují, zatímco trhy v USA vytrvale rostou. Jak je tedy možné, že kurz EUR/USD roste?

Eurodolar je rovněž jako S&P 500 využíván jako prostředek k manipulaci s volatilitou. Evropské akciové indexy a dluhopisové fondy se na rozdíl od těch amerických hýbou tak nějak přirozeně rozkolísaně a jsou zde patrné určité korekce, přestože jsou evropské kapitálové trhy v nemalé míře ovlivňovány vývojem v USA. Ovšem ETF na evropské akciové indexy a dluhopisy, jež jsou na newyorské burze obchodované v amerických dolarech, se téměř nehýbou a pouze mírně rostou, stejně jako index S&P 500. To je náhoda, že? Na grafu níže je ETF na index Euro Stoxx 50 (FEZ), jež je jedním z největších fondů na evropské akcie obchodovaným na newyorské burze. Pod tímto grafem je to stejné ETF, ovšem vyjádřené v eurech, tedy ve své domácí měně.

Graf znázorňuje období od září 2016, což cca koresponduje s obdobím, kdy se dle mého názoru začalo extrémním způsobem manipulovat a ještě stále manipuluje s volatilitou na amerických akciových indexech a hodnotou VIX. Zatímco první graf působí, že je vše v pořádku a nic se neděje, korekce neexistují a jediný směr je mírně a bez obav vzhůru, druhý graf vzbuzuje značné obavy a nejistotu, která se při vrcholu akciových trhů přirozeně vyskytuje. Opět náhoda, že jsou jakékoliv propady na evropských akciích vyvažovány posilujícím eurem (i proti veškerým makroekonomickým indikátorům a prosté logice) či někdo chce, aby finanční trhy vzbuzovaly dojem, že je vše v naprostém pořádku a čeká nás fantastické období neutuchajícího růstu cen akcií? Fundamentálně lze tuto situaci velmi těžko vysvětlit. Ovšem, že někdo EUR/USD využívá jako prostředek manipulace s cílem ovlivnit hodnotu a volatilitu několika desítek hlavních evropských investičních instrumentů denominovaných v amerických dolarech a profitovat tak na sjednaných derivátech, to už smysl dává.

Kdo za tím vším stojí?

Je zřejmé, že se někdo snaží za každou cenu udržet pozitivní sentiment na akciových trzích a rovněž nízkou volatilitu, na které inkasuje prostřednictvím derivátů enormní zisky. Jedná se nepochybně o zcela nejpropracovanější a nejrozsáhlejší tržní manipulaci, která dokonce daleko přesahuje podvod s CDO během nemovitostní bubliny či machinace se sazbou LIBOR.

Někteří čtenáři se asi ptají, jak je něco takového možné, jelikož S&P 500 či EUR/USD jsou tak veliké trhy, kde je přímá manipulace prakticky vyloučená. Aby někdo mohl těmito trhy hýbat, musí disponovat neskutečným množstvím finančních prostředků. Tak velkými prostředky nedisponuje ani ta největší banka na světě. Je tedy zřejmé, že se jedná o velikou organizovanou skupinu. A jediný, kdo to může být, jsou největší správcovské společnosti na světě. Těch 10 největších (z čehož 7 z nich pochází z USA) řídí aktiva v objemu za více jak 30 bilionů USD. To je více, než je aktuální tržní kapitalizace NYSE a NASDAQ dohromady. To už je dostatečný budget pro manipulaci takového rozsahu. Tyto prostředky ze správy aktiv by mohly být využity k přímé manipulaci s trhem (nákupů a prodejů podkladových akcií a FX spot), jelikož ztráty pocházející ze skluzu v plnění manipulátory nebolí a klienti je v krátkém období až tolik nepocítí. Manipulátor jednoduše otevře pozice na derivátech a prostřednictvím finančních prostředků od klientů pak spotový trh směřuje k cíleným úrovním.

Dává smysl, že správcovské společnosti chtějí za každou cenu vzbudit dojem, že je vše v naprostém pořádku, jelikož si tím udržují klienty v jejich fondech, za což inkasují poplatky a rovněž mají stále k dispozici velký budget pro realizaci přímých tržních manipulací. Další enormní zisky pak inkasují z obchodů s deriváty na vlastní účet.

Co to pro nás znamená?

Zjištění, že, že na trhu existuje někdo, kdo nad ním má absolutní moc, je velice děsivé a frustrující zároveň. Zejména pro ty, kteří na finančních trzích působí již řadu let a je to obor, kterému rozumí nejlépe. Ve chvíli, kdy jsem přišel na to, co píšu v tomto článku, jsem zůstal v šoku, stejně jako vy, pokud jste to dočetli až sem.

Neodvažuji se predikovat, co se bude dít dál. To, že se akciové indexy a evropské fondy a instrumenty denominované v americkém dolaru aktuálně cíleně drží v určitém pásmu, neznamená, že se směr této manipulace do budoucna nemůže změnit. Vím jen to, že jakmile se změní, manipulátoři na tom opět inkasují zisky, o kterých se běžným smrtelníkům může jenom zdát.

Žijeme v období, kdy na burze vydělávají manipulátoři, podvodníci a bohužel také hlupáci, kteří neumí správně ocenit akcie a pouze je slepě nakupují, popřípadě nakupují fondy, ale už se nezamýšlí nad tím, kam jsou jejich prostředky investovány. Jediné, co mě na tom všem snad může těšit, je to, že jsem natolik prozíravý ekonom a analytik, že jsem tento nejpropracovanější a nejrozsáhlejší podvod v historii finančních trhů jako první na světě dokázal identifikovat a měl odvahu to celé zveřejnit. Nebojím se posměchů ani negativních reakcí, jelikož jsem skálopevně přesvědčen o tom, že mám pravdu. Musím jí mít, jelikož vše, co jsem v tomto článku napsal, má naprosto neprůstřelnou logiku. A budu bojovat za to, aby tento podvod byl odhalen a finanční trhy se opět vrátily do rovnováhy. Přeji si, aby bylo zase možné racionálně investovat do akcií a hledat hodnotu tam, kde skutečně je.

Pavel Šafařík

Sagefin.cz