Co vytvořil rok 2017 pro kontrariány? Oběť jaderných reaktorů, marketingových válek, budování říší a tabletů

Nejlepší akcie minulého roku mohou být jako investiční příležitost vnímány asi hlavně trendaři, jejich protějšky z druhého konce tržního pelotonu zřejmě zaujmou hlavně kontrariány hledající skrytou hodnotu. Pohled na nejziskovější akcie minulého roku přinesl celkem zajímavý příběh vítězného titulu. Můžeme něco takového čekat u propadlíků? Ano.



Největším vyvrhelem minulého roku se stala energetická Range Resources a také dobře známá Under Armour. Obě generovaly více než 50 % ztráty. Daleko za nimi nezůstal ani ještě známější General Electric, ale také třeba Mattel. A investory minulý rok netěšila ani jména jako TripAdvisor, Chipotle, či Campbell Soup.





Zdroj: BespokePodívejme se na příběhy několika hvězd, které v roce 2017 prošly horší částí své historie. A začněme s Under Armour. Ta se pohybuje ve světě marketingových válek velkých výrobců sportovního oblečení a obuvi. Není to tak dávno, co v těchto válkách vítězila, nyní se ale štěstěna již nějaký čas přiklání k německým společnostem, zejména Adidasu. Nike i UA si nyní prochází těžšími časy. Obecné poučení je tu podle mne jednoduché – úspěch se tu pohybuje v cyklech a nedrží se žádné společnosti nijak zvlášť dlouho. Marketingová vítězství a prohry jsou vrtkavé povahy a sázky na ně tudíž také.GE kdysi bývala snad nejzářivější hvězdou amerického a možná i globálního korporátního nebe. Byla dávána za příklad toho, „jak na to“ a měla být mimo jiné důkazem, že budování obrovských diverzifikovaných konglomerátů je tou správnou cestou vpřed. Mě podobné teorie většinou neoslovovaly. Líbí se mi spíše firmy jasně zaměřené na svou jádrovou činnost. Diverzifikovat do málo korelovaných aktivit podle mne mají investoři, a ne management. A ten už vůbec nemá budovat korporátní říše.V posledních letech se k tomuto názoru začíná klonit stále více lidí, GE se na to snaží reagovat, ale stále jde o velkého molocha. K tomu přidejme ne zrovna růžovou fundamentální situaci v oblasti poptávky po turbínách do plynových elektráren a rozpaky nad některými nedávnými akvizicemi. I letos bude GE pravděpodobně středem zájmu mnoha investorů. Prát se mezi sebou budou zmíněná negativa na straně jedné a například slušný výhled u divize letecké na straně druhé. Mattel přináší příběh velmi jednoduchý: Děvčata si už nechtějí hrát s Barbie. Od tradičních hraček se odklání i chlapci, protože všichni radši drží v rukou tablety či mobilní telefony a zírají do jejich obrazovek na nepřeberné množství aplikací, her a videí. Mattel byl touto změnou v chování svých zákazníků již dotlačen k prudkému zhoršení svých finančních výsledků, které se projevilo i na dividendách. Nyní se spekuluje o tom, že firma bude po mohutném poklesu své kapitalizace koupena Hasbrem. K zázraku by asi nedošlo ani pak, ale nová entita by nějaké synergie vyždímat mohla. Celkový trend na trhu to asi nezmění. Pro investory Mattelu může být případná akvizice příležitostí, jak z akcie vystoupit. Celkově tu pak možná jde o to, jak se obě společnosti budou zmenšovat na takový rozsah výroby a prodeje, který uspokojí zbývající dětské rebely, kteří odmítnou čučet do obrazovek. Možnost, že se vše zase po čase obrátí, je zatím spíše jen teoretickým scénářem.

A nakonec bych ještě rád zmínil příběh společnosti SCANA, jejíž akcie se dostaly na druhé místo v pořadí propadlíků. Jde o utilitu, a jak jsem poukazoval včera, toto odvětví nebylo v roce 2017 zrovna favoritem amerických trhů. SCANA nedokázala jít proti proudu jako NRG (viz včerejší příspěvek), naopak tento proud značně posílila. A příčinou bylo jádro – tedy faktor, který je hodně blízký i nám a našim investorům. SCANA se snažila postavit dva velké jaderné reaktory, ale nyní se podle některých investorů hraje už „jen“ o to, zda dokáže obhájit své právo na pokrytí nákladů, které do projektů vložila. Jinak řečeno, nyní jde o akcii, u níž o dalším osudu rozhodují regulátoři, právníci, popřípadě soudy. Můžeme jí tak vnímat jako investiční Schrödingerovu kočku – v této „krabici“ může být schován velký propadák, ale i vysoká skrytá hodnota. Ani tady to tedy hledači skryté hodnoty nebudou mít lehké.