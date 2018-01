TA: Vrátí se ropa na 90 dolarů za barel?

Pozitivní nálada ropných býků táhne cenu WTI stále nahoru. Dobrá nálada je živena postupným rebalancováním trhu, kdy dochází k odbourávání ropných zásob tak, jak si to ropný kartel OPEC naprojektoval. Navíc se Írán v současné chvíli potýká s občanskými nepokoji, které v případě černého scénáře mohou vést k ohrožení produkce téměř 4 mil. barelů denně. To už by trh s ropou mohlo citelně rozkolísat a posunout spotovou cenu ropy o nějaký ten kousek výš k nové silné technické úrovni. Na druhou stranu by citelně vyšší ceny ropy mohly spustit nový boom břidlicových těžařů, kteří by rychle vznikající deficit brzy doplnili.





USOil: Lehká americká ropa vstupuje do nového roku opravdu velkolepě. V současné chvíli se nachází na více jak dvouletém maximu. Technicky se nachází na silné rezistentní úrovni 60 dolarů za barel a také vcelku vysoko nad všemi dlouhodobými průměry. Proto je potřeba se na ropu podívat trochu jinou optikou, abychom viděli další potenciální technické úrovně.



Preferovaný scénář: Short pozice. WTI ke konci roku přidala během krátké doby dalších 5 %, což by mohlo vést k vybírání zisků. Navíc technicky se cena tváří skutečně vysoko a k drobné korekci vyloženě vybízí. V takovém případě se dá čekat návrat k šedesátidolarové hranici, v případě větších korekcí připadá v úvahu úroveň na hodnotě 56 dolarů za barel.

Alternativní scénář: Long pozice. Pokořením silné rezistentní úrovně na hodnotě 60 dolarů za barel se ropě otevřela cesta k technicky další silné hodnotě, která je nastavena velmi vysoko, a to na úrovni 90 dolarů za barel. To by znamenalo růst o více jak 50 %, což je velmi ambiciózní predikce.