Automobilka Hyundai v Nošovicích loni vyrobila 356.700 automobilů

Automobilka Hyundai vyrobila loni 356 700 automobilů, informovala ve čtvrtek firma. Bylo to o 1 700 vozů méně (-0,05 %) než v roce 2016, o 6 700 aut více (1,9 %), než ukládal plán. Vozy z Nošovic zamířily do 66 zemí, největší export byl do Německa, Velké Británie, Španělska a Itálie.

V letošním roce bude automobilka reagovat na situaci na trhu a sníží počet vyrobených vozů na 330 000. Stavu zaměstnanců se to nedotkne, automobilka to bude řešit vyhlášením pěti nevýrobních dnů v prvním čtvrtletí roku spojených s jarními prázdninami a Velikonocemi, sdělil mluvčí automobilky Hyundai Petr Vaněk. Továrna zaměstnává 3 300 lidí.

Důvodem snížení plánu výroby pro letošní rok je podle mluvčího znatelný pokles počtu objednávek z Velké Británie a zpomalování poptávky na všech evropských trzích. "Snížení objemu poptávaných vozů platí pro všechny modely s výjimkou prémiových vozů a supersportů. Tento trend je patrný v celém automobilovém průmyslu a podobnými opatřeními reagují všechny přední světové značky," uvedl Vaněk.