Letošní rok zahajují akcie drahé a pod rizikem / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 1. 1. 2018

Rok 2017 je za námi a je nadevše jasné, že to byl rok z pohledu akciových obchodníků velmi úspěšný. Zisky na evropských indexech sahaly k deseti procentům, zatímco v USA byly díky struktuře indexů a váze technologického sektoru ještě dvakrát vyšší. K růstu indexům vedle solidního růstu světové ekonomiky pomáhala také extrémně nízká úroveň rizikových přirážek a skutečnost, že byli obchodníci na většině finančních trhů téměř beze strachu. To zdá se platí i pro začátek letošního roku, kdy se implikovaná volatilita na S&P500 propadla až na samotné dno ke hranici 9 procent.

Úspěšný rok 2017 ale znamená, že do roku 2018 vstupují akcie drahé a s výrazně horším rizikovým profilem. Do nového roku bude zajímavé sledovat především to, jak se akcie vypořádají s postupným zvyšováním úrokových sazeb, díky kterému je už dnes dokonce i výnos ze superbezpečných dvouletých amerických státních dluhopisů vyšší, než dividendový výnos akcií v indexu S&P500.

Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 1. 1. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

29. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 078,16 1 059,50 1 070 ↓ -1,73 990 - 1 112 3 3 Dow Jones (US) 24 719,22 23 486,67 23 625 ↓ -4,99 20 750 - 25 420 2 4 NASDAQ Comp.(US) 6 903,39 6 722,67 6 815 ↓ -2,62 5 900 - 7 206 2 4 FTSE 100 (VB) 7 687,77 7 648,17 7 675 ↓ -0,51 7 400 - 7 839 3 3 DAX (Něm.) 12 917,64 12 848,83 12 975 ↓ -0,53 12 300 - 13 343 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 764,94 21 929,33 22 500 ↓ -3,67 19 500 - 23 976 3 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

29. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 078,16 1 069,83 1 078 ↓ -0,77 950 - 1 134 3 3 Dow Jones (US) 24 719,22 22 894,83 23 350 ↓ -7,38 20 000 - 25 669 1 5 NASDAQ Comp.(US) 6 903,39 6 619,33 6 595 ↓ -4,11 6 000 - 7 276 2 4 FTSE 100 (VB) 7 687,77 7 681,00 7 725 ↓ -0,09 7 220 - 8 100 3 3 DAX (Něm.) 12 917,64 12 652,33 12 745 ↓ -2,05 11 500 - 13 474 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 764,94 21 518,50 22 000 ↓ -5,47 18 500 - 24 211 1 5

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

Radek Pavlíček - Roklen360

Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers