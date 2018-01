Americké firmy expandují a chtějí více zaměstnanců

Soukromý sektor americké ekonomiky za prosinec vytvořil 250 tisíc nových pracovních míst. To je výrazně víc než předchozí měsíc (185 k) i než čekal trh (190 k). Zpráva znamená pozitivní indikaci před zítřejšími vládními daty z trhu práce, která by tak mohla v položce zaměstnanosti vykázat opět slušný výsledek. Konsensus trhu je momentálně nastaven na 190 k, což by byl pokles oproti listopadu.

Zaměstnanost není tím, co by americkou ekonomiku pálilo. Právě naopak - vyvíjí se velice dobře, a tak příslušná data už nemívají na trhy takový vliv. Report ADP je však dalším v pořadí, který podtrhuje velice dobrou náladu ve firemním sektoru. Tomu velkou rychlostí přibývají zakázky, roztáčí se výroba a firmy tedy reagují expanzí. V podmínkách napjatého trhu práce by se tato expanze měla podle nás postupně přetavit i ve vyšší růst mezd, důležitý pro zvýšení jádrové inflace.



Pro výnosy by tedy dnešní zpráva z trhu práce měla být impulsem k růstu a jako pozitivní ji vnímáme také pro dolar. Reakce finančních trhů je však prozatím poměrně skromná.



Při pohledu do detailů zprávy ADP je znát, že nová pracovní místa vznikala zejména ve středních a malých firmách, zatímco velké podniky nad 500 zaměstnanců zaostávaly. Oborově hodně přispěly specializované služby, obchod, zdravotnictví, ale slušně na tom byly také výrobní sektory.