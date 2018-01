Cena palladia vystoupila nad rekordních 1101 USD za unci

Cena palladia pokračuje v růstu i v novém roce a dnes vystoupila až na více než 1101 dolaru za troyskou unci (31,10 gramu), což je nový rekord. Palladiu pomáhá zejména růst prodeje aut v Číně, přísnější emisní kontroly a odklon od aut s naftovým motorem v Evropě. Právě automobilový průmysl tvoří většinu poptávky po tomto kovu. To vyvolává obavy z nedostatku kovu. Loni cena palladia vzrostla o více než 50 procent.

Palladium dnes překonalo rekord z roku 2001, který činil 1095 dolarů za unci. Loni palladium několikrát vystoupilo na nové maximum za 17 let v očekávání, že dál poroste poptávka automobilového průmyslu.

Přesun k benzinovým a hybridním vozům, v jejichž katalyzátorech se využívá palladium, vyvolal obavy z nedostatku kovu. Situace na trhu s palladiem je přitom už nějaký čas napjatá. Za posledních sedm let byl trh v deficitu šestkrát, což způsobilo pokles dostupných zásob.

"Palladium je jedním z mála trhů s kovy, který je skutečně napjatý, a vypadá to, že situace se bude dál zhoršovat," uvedl analytik společnosti ICBC Standard Bank Tom Kendall. Upozornil, že se zvyšuje prodej aut v Číně, která je benzinovým trhem. K tomu se navíc přidává odklon od nafty v Evropě, což ukazuje, že poptávka bude vyšší po palladiu než po platině, která se přednostně používá v katalyzátorech naftových aut. "To snižuje zásoby, odezva na straně nabídky ale není jednoduchá," dodal podle agentury Reuters Kendall.

Podíl naftových aut v Evropě se snižuje od roku 2015, kdy Volkswagen přiznal, že podváděl při emisních testech naftových vozů. V roce 2016 podíl aut s naftovým motorem na evropském trhu poprvé od roku 2009 klesl pod 50 procent.

Důvody pro další růst ceny palladia jsou silné, analytici ale zároveň varují před možnými riziky poklesu. Z dlouhodobého hlediska je rizikem to, že poptávka po palladiu silně závisí na prodeji aut. Na rozdíl od platiny je zájem od výrobců šperků o tento kov nízký. To dělá palladium zranitelné v případě, že se objeví známky poklesu prodeje aut.

Snížit poptávku po palladiu k výrobě katalyzátorů mohou rovněž snahy o elektrifikaci vozidel. To je ale zatím dost daleko na to, aby to znamenalo v tuto chvíli pro trh výrazné riziko, domnívá se Kendall.