Fortuna (Prodat, 12m cíl = 198 CZK) - Na základě nabídky na odkup akcií Fortuny měníme naše doporučení na Prodat (Komentář k firmě)

Společnost Fortbet Holdings Limited, majoritní vlastník Fortuny, se rozhodla podat nabídku na odkup všech volně obchodovaných akcií Fortuny s cenou 182,50 CZK za kus. Uzavírací kurz akcií před zveřejněním informací o odkupu byl 178,50 CZK, což představovalo prémii ve výši 2,2 %. Fortbet aktuálně ovládá přes 80 % firmy. Největším minoritním akcionářem je společnost Templeton, která vlastní necelých 11 % akcií. Období pro akceptaci nabídky je plánováno mezi 23. lednem a 23. únorem 2018. Fortuna navíc plánuje 15. února před ukončením nabídky svolat valnou hromadu, která by měla rozhodnout o stažení akcií z obchodování na pražské i varšavské burze. To, že valná hromada schválí stažení akcií z burzy, považujeme za vysoce pravděpodobné a je to hlavní důvod pro přijetí nabídky na odkup akcií.

Fortuna ve svém prohlášení uvádí, že již 4. prosince obdržela indikativní nabídku od Fortbetu s cenou 170 CZK za akcii, což bylo méně než tehdejší aktuální kurz akcií na burze. Fortbet následně navýšil cenu na současných 182,50 CZK.

Na konci listopadu 2017 jsme vydali aktualizovanou analýzu společnosti Fortuna (viz http://bit.ly/FOREG_1117_upd), kde jsme stanovili novou cílovou cenu a doporučení. V analýze uvádíme roční cílovou cenu 198 CZK s nákupním doporučením. Cílový kurz 198 CZK je oproti odkupní ceně o 8,5 % vyšší. Analýzu jsme dělali za předpokladu setrvání Fortuny na burze, čímž podléhá přísnějším regulatorním pravidlům, vyšší informační povinnosti a transparentnosti hospodaření. Odchodem společnosti by se tyto povinnosti výrazně omezily. Mohlo by se stát, že minoritní akcionáři by vlastnili nelikvidní akcie, k nimž by neměli informace o fungování společnosti, jejích záměrech a strategii. Pokud by se Fortbetu podařilo skoupit alespoň 95 % akcií, mělo by podle nizozemského práva dojít k povinnému odkupu akcií. Potenciální výnos nad rámec odkupní ceny není dle nás dostatečný, aby pokryl rizika plynoucí z pokračující držby akcií. Proto měníme naše doporučení z Koupit na Prodat.

Závěr: Fortbet uvádí, že nabízená odkupní cena zahrnuje předpoklad nevyplácení dividend za rok 2017 a také její akviziční apetit by mohl předznamenávat, že dividend by se investoři nemuseli dočkat ani v nadcházejících letech. Celé je to završeno velmi výrazným zhodnocením ceny akcií v roce 2017 o více než 100 %. Přijetí nabídky k odkupu je tak vhodnou příležitostí investorů k uzavření svých pozic a výběru zisků.