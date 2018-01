USA stále svírá tuhý mráz, zemřelo už nejméně 16 lidí.

Spojené státy Americké stále sužuje tuhý mráz. O život přišlo 16 lidí. Teploty hluboko pod nulou se drží rekordně dlouho a podle meteorologů se mají lidé připravit na další sněžení i o víkendu. Teploty hluboko pod nulou, vítr a husté sněžení. Spojené státy zažívají krutou zimu. V New Yorku se už od Vánoc nedostala rtuť teploměru nad bod mrazu. Zamrzly dokonce i Niagarské vodopády. Sněhová bouře se přihnala dokonce do Georgie a na Floridu. I když napadlo jen několik centimetrů sněhu, obyvatele to zaskočilo. Bylo to totiž nejvíc za posledních téměř třicet let. Někteří viděli sníh poprvé v životě. "Tohle bych nečekala, je to neuvěřitelné. Musela jsem z auta škrábat led. Ani nevím jak v takovém počasí řídit. Lidé mi radili abych jela pomalu, tak to dělám," popsala Raven Knightová z Georgie. "Jsme z Floridy. Přijeli jsme sem včera. Tohle jsme nečekali, ale je to úžasné. Už je to dlouho co jsem naposledy viděla sníh," přiblížila Alexis Pilsburiová.

Mrazivé počasí má v řadě států vydržet alespoň do víkendu. Do Spojených států proudí arktický vzduch ze severního pólu. Od Floridy pak postupuje k severu tlaková níže. Ta má přinést husté sněžení i do New Yorku nebo Bostonu. Podle meteorologů tam napadne až pětadvacet centimetrů sněhu.