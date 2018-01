Minoritní akcionáři ČEZu plánují svolat mimořádnou valnou hromadu

Minoritní akcionáři ČEZu, kteří kontrolují více než 1 %, plánují svolat mimořádnou valnou hromadu. Uskutečnit by se měla v první polovině letošního roku. Důvodem je zejména diskuse nad možným financováním potenciálních nových jaderných bloků. Pokud by ji financoval samotný ČEZ, poškodilo by to minoritní akcionáře.



Připomínáme, že v současném tržním prostředí (nízké ceny elektřiny) je to podle nás nerealizovatelný projekt. Navíc management ČEZu prohlásil, že bez státních garancí nic stavět nebude. Situaci průběžně sledujeme.



neutrální zpráva



Doporučení: Koupit



Cílová cena: 568 Kč