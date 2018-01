Fed očekává, že daňová reforma podpoří ekonomiku

Představitelé americké centrální banky (Fed) doufají, že nedávno schválená daňová reforma podpoří tamní ekonomiku. Nejsou ale jednotní v názoru na to, jak rychle bude letos nutné zvyšovat v USA základní úrokové sazby. Vyplývá to ze zápisu z posledního zasedání Fedu, který byl dnes zveřejněn.



Fed na závěr posledního dvoudenního zasedání, které se konalo 12. až 13. prosince, zvýšil základní úrok o čtvrt procentního bodu. Loni sazby v USA vzrostly třikrát, stejným tempem by podle dosavadních názorů měly růst i v tomto a příštím roce.





Zápis také ukázal, že snížení daní podle tvůrců měnové politiky podpoří výdaje spotřebitelů a zvýší investice firem. Centrální bankéři si ale nejsou jisti, jak velká tato podpora bude.Zpráva ukázala neshody mezi představiteli měnového výboru Fedu v tom, kolikrát by měl Fed v letošním roce zvýšit úroky. Někteří se domnívají, že předpoklad tří zvýšení je příliš agresivní a zabrání tomu, aby se inflace vrátila na dvouprocentní cíl Fedu. Jiní pak mají pocit, že by bylo potřeba zvýšit úroky vícekrát.