Evropské PMI potvrdí vysokou aktivitu na přelomu roku (Ranní zpráva z finančního trhu)

Evropské finální PMI za prosinec potvrdí vysokou aktivity v sektorech průmyslu i služeb. Růstové momentum z konce roku je příslibem i pro úspěšný vstup do roku 2018. ADP report by měl potvrdit oprávněnost optimistických očekávání před zítřejšími statistikami z amerického trhu práce za prosinec. Středoevropský kalendář je dnes prázdný.

Aktivita v evropském průmyslu i službách se zvyšuje

Kompozitní evropský PMI dosáhl podle prvního odhadu v prosinci 58 bodů. Tato úroveň by naznačovala růst ekonomiky EMU v Q4 17 o 0,8 % q/q, což představuje riziko směrem nahoru pro náš odhad ve výši 0,6 % q/q. Za celý rok 2017 by měla eurozóna vykázat růst HDP o 2,3 %. V letošním roce podle nás tempo HDP mírně zpomalí na 2,1 %. Z hlediska teritoriální struktury by měly být potvrzeny předběžné odhady z Německa a Francie, u Španělska a Itálie očekáváme pokles.

Euro mírně korigovalo ze čtyřměsíčního maxima

Euro již včera vůči dolaru nebylo schopné dále posunout své čtyřměsíční maximum 1,208 USD/EUR, kterého bylo dosaženo v úterý, a to navzdory velmi příznivým statistikám z německého trhu práce (které jsme komentovali zde http://bit.ly/2Cfb7gw) či slovům E. Nowotneho z ECB, že konec kvantitativního uvolňování je již na dohled. Naopak korekci eurových zisků směrem k hladině 1,200 USD/EUR pomohla nečekaně silná prosincová statistika ISM aktivity v americkém průmyslu. A ve prospěch dolaru vyzněl i zápis z prosincového jednání FOMC. Většina členů je pro pokračující postupné zvyšování dolarových sazeb. My čekáme jejich další vzestup na březnovém zasedání.

Regionální měny včera lehce oslabovaly

Po úterní vlně optimismu, která se v první pracovní den roku 2018 na středoevropských trzích prosadila, byl včerejší den ve znamení mírné korekce. Koruna během včerejška ztratila až deset haléřů, když se z hladiny 25,50 posunovala směrem k 25,60 CZK/EUR. Hráči na trhu reagovali na zveřejnění zápisu z posledního jednání ČNB. Z něj vyplynulo, že většina členů bankovní rady se přiklonila k postupnému zpřísňování měnové politiky, což odpovídá našemu scénáři jedno zvýšení o 25 bb za jedno čtvrtletí. Někteří hráči na trhu mohli spekulovat na rychlejší či razantnější zvyšování sazeb. V odpoledních hodinách již ale opět byla cítit převaha nakupujících. Obdobný vývoj by patrný na polském zlotém, který nakonec během odpoledne vymazal veškeré dopolední zisky a skončil v černých číslech. Na maďarském forintu byl včera naprostý klid.

Dluhopisový trh se včera dočkal výsledku státního hospodaření za loňský rok. Celkově skončil rozpočet lepším výsledkem, než jsme předpokládali. Vykázaný schodek 6,2 mld. CZK představuje druhý nejlepší výsledek v historii. Není divu. Ekonomika byla v takové kondici, že se plán příjmů podařilo přeplnit o více než osm procent. Výdaje sice zůstaly mírně za plánem, výlučně ale kvůli nižším investicím. Více naleznete v komentáři zde http://bit.ly/2E13J94. Nic z výše uvedeného ale cenami dluhopisů nepohnulo. Bez vlivu nakonec skončil i výsledek včerejší aukce státních dluhopisů.

Dnešní středoevropský ekonomický kalendář je prázdný.