Deštivé počasí vydrží i přes víkend, řidiče potrápí ranní mlhy

Všechny překvapilo aprílové počasí a i ve čtvrtek se to bude rychle střídat. Polojasnou oblohu odpoledne vystřídají mraky, které od severozápadu přinesou také vydatnější srážky. Déšť a teploty nad nulou by měly vydržet i několik následujících dní, ráno by se měli řidiči připravit na hustou mlhu.

Čtvrteční den bude podle Českého hydrometeorologického ústavu velmi proměnlivý. Přes den by mělo by mělo být převážně oblačno až polojasno, přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle.

Během odpoledne a večera se ale začne od jihozápadu zatahovat a mělo by i víc pršet. Teploty přes den vystoupají ke 4 až 8 °C, na horách by se měly pohybovat kolem 1 °C. Silný nárazový vítr by měl odpoledne přechodně zeslábnout.

V pátek by podle ČHMÚ mělo být ještě tepleji, nejvyšší teploty vyšplhají k 6 až 10 °C. Přes den by mělo být převážně polojasno až oblačno, postupně by měla oblačnost zejména v jižní polovině území přibývat. Pršet by mělo jen ojediněle.

O víkendu by se měli řidiči připravit na ranní mlhy. Teplota by se měla v sobotu pohybovat kolem 6 až 10 °C, v místech s mlhou by mělo být kolem 4 °C. Přes den by mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se bude objevovat déšť nebo mrholení.