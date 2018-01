Markowitz: Proč drobní investoři zbytečně prohrávají s těmi velkými

Jeden z nejznámějších finančních akademiků současnosti Harry Markowitz se v rozhovoru pro The Evidence Based Investor věnoval poslední finanční krizi, tvorbě investičních portfolií a tomu, proč drobní investoři prohrávají s velkými institucemi.



Mnozí tvrdí, že poslední finanční krize je důkazem nefunkčnosti portfolií. Ukázala totiž, že během podobných událostí klesají ceny aktiv na většině trhů a napříč všemi sektory a regiony a je tudíž těžké se proti poklesům zajistit diverzifikací. Markowitz ovšem s takovým pohledem nesouhlasí a tvrdí, že krize let 2007 a 2008 naopak teprve relevanci portfolia potvrdila.



„Hlavní chybou drobného investora je to, že nakupuje, když trh roste, a předpokládá, že poroste dál. Pak prodává, když trh klesá, protože se domnívá, že bude klesat dál. Profesionální investor ale během pohybů trhu mění složení portfolia. Pokud vám například finanční poradce řekne, že s ohledem na vaši situaci je vhodné portfolio ve složení 60 % akcie a 40 % dluhopisy a akciový trh pak začne růst, složení vašeho portfolia se mění a mohou jej ze 70 % tvořit akcie a z 30 % obligace. Jenže v takové situaci by měl investor prodávat akcie, aby udržel počáteční poměr. Pokud naopak akcie klesají, dostaneme se na mix 50:50 a tudíž je potřeba akcie nakupovat.“





Chování typického drobného investora je tedy opačné, než by podle teorie portfolia mělo být. Podle ní se chovají institucionální investoři a ve výsledku pak dochází k tomu, že drobný investor prodává na dně a kupuje na vrcholu trhu a proti němu stojí velké instituce, které se chovají přesně tak, jak to odpovídá situaci. Takže drobný investor ztrácí a příčinou není nefunkčnost teorie portfolia, ale to, že se nedrží jedné její hlavní zásady a to je aktivní změna struktury portfolia podle toho, jak se pohybují trhy.Jaká je největší chyba, kterou investoři obvykle dělají? Markowitz odpovídá následovně: „Pokud jde zlato nahoru, někteří lidé jej začnou nadšeně nakupovat. Pokud jde trh dolů, o překot prodávají. Jsou vlastně dva druhy lidí – ti první naslouchají špatným radám a ti druzí dobrým. Ti první sledují Jima Cramera, jak na ně na CNBC řve investiční rady. Ti chytří nakoupí a drží dobře diverzifikované investiční portfolio.“Akademik poukazuje i na to, že současný býčí trh zpočátku doprovázelo jen velmi pomalé ekonomické oživení. „Jsou dva způsoby, jak oživit ekonomiku. Keynes radil stimulovat, Friedman hovořil o správné motivaci. My jsme stimulovali, co to šlo, ale lidé musí cítit, že na investicích do firem vydělají peníze. Pokud to necítí, veškerá hotovost jde do likvidních aktiv. Tedy na akciový trh, ale mohou to být i reality . Vznikne bublina a ta jednou praskne. Stimulovalo se za Obamy a vlastně to začalo už za Bushe. Lidé nyní říkají, že se bude uvolňovat regulace, možná klesnou daně a tak trh zase roste. Jde o bublinu a ta jednou praskne,“ předpovídá akademik. A investorům radí, aby se na to připravili. Jak jinak než diverzifikací.