MPSV hledá tři náměstky – pro ekonomiku a IT, sociální politiku a evropské fondy

Personální rošády na ministerstvech pokračují. Podle očekávání skončil na Ministerstvu práce a sociálních věcí náměstek pro ICT Robert Baxa, který měl na sobě nelehký úkol konsolidovat resortní informační systémy. Zatím však zůstává na ministerstvu jeho tým. Nadále se nepočítá s náměstkyní pro sociální a rodinnou politiku Zuzanou Jentschke Stőcklovou, náměstkem vnitřní správy Petrem Hejdukem, jenž byl za ministryně Marksové pověřen řízením ČSSZ, a náměstkem pro ekonomiku a ESF Martinem Kučerou.

Z původních devíti sekcí a tedy náměstků na ministerstvu práce a sociálních věcí by podle schválené systemizace mělo pod vedením ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) být sedm. Na MPSV zůstává státní tajemník Jiří Biskup, který byl do loňského roku ústředním ředitelem ČSSZ. V létě vyhrál výběrové řízení na státního tajemníka ministerstva. Ve středu 3. ledna se na stránkách MPSV objevily informace o výběrových řízeních na náměstky třech nových sekcí:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce evropských fondů (SM 800 000)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT (SM 600 000)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce správních činností a sociální politiky (SM 200 000)

Termín pro podání přihlášek je do 15. ledna. Otazník visí nad osudem členky hnutí ANO Jany Hanzlíkové, která byla náměstkyní Sekce pro odvolání a správních činností nepojistných dávek. Její sekce, tak jako řada dalších, byla zrušena a nahrazena nově zřízenou Sekcí správních činností a sociální politiky. Hanzlíková je považována za velmi schopnou a zkušenou profesionálku a navíc je členem stejného hnutí jako nová ministryně Jaroslava Němcová. I to by nahrávalo tomu, že se může stát novou odbornou náměstkyní právě ona.

V kuloárech se mluví i o tom, že na MPSV míří další, tedy druhý, politický náměstek. Po bývalé generální ředitele Úřadu práce Marii Bílkové, kterou odvolala ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by se jím měl stát bývalý šéf IT odboru MPSV Oleg Blaško. Bílková do příchodu na MPSV působila na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu. Právě její dlouholetá zkušenost s finančními záležitostmi a státním rozpočtem by mohla nahrávat podmínkám výběrového řízení na sekčního šéfa Sekce ekonomické a ICT. V textu inzerátu jsou právě finance na prvním místě.

Poptávané zkušenosti a náplň práce také svědčí pro Olega Blaško. Pro něj zejména hovoří zkušenosti s IT systémy, které jsou jednou z nejpalčivějších oblastí celého resortu. Ať se náměstkem této sekce stane kdokoliv, jisté je to, že tato sekce bude vlivnější, než dosud.

Vedením neobsazených sekcí pověřeni ředitelé odborů

Prozatím jsou vedením nových sekcí, které jsou neobsazené, pověřeni ředitelé odborů. Konkrétně u sekce správních činností a sociální politiky je to ředitel odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek Michal Novák,dřívější podřízený náměstkyně Hanzlíkové. Sekci ekonomickou a ICT prozatím vede ředitelka Odboru programového financování Vendulka Zmeškalová a Sekci evropských fondů ředitelka Odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti Jana Jirků.

Na svých místech zůstávají státní tajemník Jiří Biskup, jehož sekce posílila a bylo v ní zřízen Odbor koordinace a právní podpory státní služby. „Důvodem je zabezpečení řádného a včasného výkonu agendy v oblasti odvolacích a přezkumných řízení vůči podřízeným organizacím, nutnost systémového nastavení agendy vyřizování stížností, poskytování adekvátní právní podpory výkonu státní služby v rámci MPSV a zajištění rozsáhlých koordinačních činností s vazbou na podřízené služební úřady (Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí). Dosud byly veškeré činnosti vykonávány pouze v rámci oddělení kancelář státního tajemníka, které má na starosti také další agendy – vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., protikorupční problematiku aj. Stávající kapacitní podmínky oddělení neodpovídaly rozsahu požadovaných činností,“ uvedli zástupci MPSV v návrhu systemizace, kterou před Vánocemi schválila vláda premiéra Babiše.

Zůstává také náměstek pro Sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek, jehož sekce díky schválené systemizaci pár lidí nabrala. Konkrétně jedno systemizované místo v oddělení podpory výzkumu a vývoje s ohledem na skutečnost, že MPSV je od nového roku nositelem institucionální podpory na zajištění výzkumných projektů a „získal“ také Oddělení podpory, výzkumu a vývoje (5 systemizovaných míst). Nic se také nemění v legislativní sekci MPSV, kterou nadále vede Petr Hůrka. Na svém místě, i když s drobně pozměněnými odbory a odděleními, zůstává také náměstkyně Sekce sociálně pojistných systémů Iva Merhautová.

Největší očekávání budou spojená s novým jménem, pod nějž budou spadat IT systémy. Na vyřešení problémů s nimi spojených se chystají především zástupci hnutí ANO a Pirátů. Stejně tak se na ně chystali na začátku minulého volebního období sociální demokraté, ale za čtyři roky se jim to zcela nepodařilo. Stav IT programů, výběrových řízení na dodavatele a samotné jejich implementace je pod neustálou kritikou poslanců sociálně-právního výboru. Naposledy tento tlak neustála končící ministryně Michaela Marksová 7. prosince a naštvaně odešla z jednacího sálu poslaneckého výboru, o čemž jsme informovali v textu Hádka o IT systémech MPSV ve Sněmovně. Marksová odešla z jednání výboru!. Vedení ministerstva se také bude muset vypořádat se situací okolo tendru na vývoj systému sociálních dávek, které dnes již bývalý náměstek pro ICT Robert Baxa s Michaelou Marksovou vypověděli kvůli nedodržování lhůt – psali jsme v textech Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem a Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem. Ať se tedy novým náměstkem této sekce stane kdokoliv, nezbývá, než mu popřát mnoho sil a pevné nervy.

Jiří Reichl

