Podivuhodný příběh nejlepší akcie roku 2017

O více než 50 % minulý rok podle společnosti Bespoke posílilo přesně 50 akcií z indexu S&P 500. Jen tři si připsaly více než 100 %, což je s ohledem na to, jak dobře si vedl celý trh, asi trochu překvapivé. A nejlepší akcií z tohoto indexu je utilita (za ní se umístily dvě akcie ze sektoru zdravotní péče). To je příběh hodný pozornosti.



Pořadí akcií, které získaly více jak 50 %, ukazuje následující tabulka. Na prvním místě se umístila NRG Energy, za ní Align Technology a Vertex, následuje Wynn Resorts a Boeing:



Zdroj: Bespoke





Zatímco zdravotní péče byla loni sektorem s druhou nejvyšší návratností (na prvním místě se nepřekvapivě umístily technologie), utility byly se svou návratností daleko za průměrem. Jak se tedy mohlo NRG podařit porazit akcie v odvětvích, kterým investoři fandili mnohem více? NRG se k tomuto úspěchu nepropracovala postupným výstupem, ale zejména obrovským cenovým skokem, ke kterému došlo v červenci. Jeho výše tehdy dosáhla 43 % a odrazovým můstkem zde byla nová strategická vize managementu společnosti. Ta mimo jiné počítá s tím, že do firmy přiteče 2,5 – 4 miliardy dolarů z prodeje některých aktiv, dojde ke znatelnému zlepšení marží a snížení nákladů a také k významnému snížení dluhů. Velká část plánu má být implementována již v letošním roce (včetně snížení poměru čistého dluhu k EBITDA z obludných 6,4 na rozumnějších hodnotu 3), vše by pak mělo být dokončeno do roku 2020.Za pozornost stojí, že většina aktiv, kterých se chce firma zbavit, jsou kapacity v oblasti obnovitelných energií NRG se tak ve své nové strategii efektivně vrací ke starému uhlí plynu . A tady nacházíme velké investiční dilema: Firma se prodejem aktiv pravděpodobně dostane do mnohem lepší finanční kondice, otázkou ovšem je, zda si tím zároveň nepodřízne větev dlouhodobého úspěchu. Bude tomu tak v případě, že skutečně proběhne tolik diskutovaný znatelný odklon od tradičních zdrojů primárních energií a příklon k obnovitelným alternativám.Rok 2018 tak bude pro akcionáře RNG zajímavý: Jednak budou sledovat, nakolik se daří plnit ambiciózní strategický plán. A také se jim asi bude stále více honit hlavou, zda jde skutečně o plán na dlouhodobý rozkvět, či jen krátkodobé vynoření nad hladinu. Uleví napětí akcionářů pocit, že jde o hodnotovou investici?Kapitalizace NRG nyní dosahuje 9,2 miliardy dolarů . Pokud čtu restrukturalizační plán dobře, firma chce své volné cash flow zvýšit na cca 1,2 miliardy dolarů (828 milionů dolarů v roce 2016). Nicméně na tuto hotovost si akcionáři kvůli snižování dluhu ještě nějaký čas nesáhnou. Světe div se, pokud předpokládáme, že firma bude už jen pro akcionáře po roce 2020 vydělávat 1,2 miliardu dolarů ročně (s cca 0,5 % dlouhodobým růstem), současná hodnota tohoto toku hotovosti odpovídá zmíněné kapitalizaci. Trh tedy počítá v podstatě se 100 % naplněním strategických plánů a hromadou hotovosti poté. O nějakém podříznutí větve a úpadku fosilních paliv ani řeč.