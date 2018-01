Monopoly škodí, ale jinak, než se většinou domníváme

V poslední době se stále větší pozornost upíná k monopolům. Ekonomové se ptají, zda právě ony nemohou stát za neradostným vývojem produktivity, pomalým tempem ekonomického růstu, omezenými investicemi a poklesem podílu mezd na celkových příjmech obyvatelstva. Známý ekonom Noah Smith na stránkách Bloombergu souhlasí s tím, že jde o významná témata, poukazuje ovšem na jeden aspekt monopolů, kterému podobná pozornost věnována není. Jeho dopady přitom mohou být obrovské.



„Je možné, že věnujeme příliš málo pozornosti jednomu typu monopolů, který může vznikat na lokálním trhu práce. Monopol existuje v případě, že jedna společnost prodává daný produkt či službu, jako například internetové připojení nebo letenky. Taková firma může šroubovat ceny nahoru, ale jak ukazují data, tento efekt vcelku není nijak dramatický. Ceny produktů, jako je oblečení, elektronika či třeba hračky, totiž obecně klesají a u potravin, bydlení nebo dopravy je dlouhodobě patrný jen mírný růst. Inflaci v USA táhne nahoru zejména zdravotní péče a vzdělání. Skutečným problémem jsou stagnující mzdy,“ píše Smith.





Politici a ekonomové by tak namísto prodejních cen monopolů měli možná pozorněji sledovat to, jaký vliv mají na vývoj mezd . Pokud monopol o něco zvýší ceny, je to otravné. Pokud ale drží dole mzdy , efekt může být devastující, a to zejména pro střední třídu. Týká se to tedy zejména monopsonů – společností, které jsou v dané oblasti jediným zaměstnavatelem. Taková firma nemusí mít velký význam z celostátního hlediska, ale rozhodující je její lokální dominance.Můžeme namítnout, že pokud taková společnost tlačí mzdy v dané oblasti dolů, mohou se lidé přestěhovat jinam. Nicméně oni mohou mít k danému místo vazby, nemusí mít na stěhování dost peněz a zdrojů. Nemusí k němu být ochotni proto, že zaměstnání by ztratil partner. Našli bychom řadu dalších důvodů, proč na popsanou situaci obvykle nereagujeme masovým odchodem.Ekonomové José Azar, Ioana Marinescu a Marshall Steinbaum na základě dat od CareerBuilder.com přitom tvrdí, že v oblastech s méně zaměstnavateli jsou v USA mzdy skutečně nižší než tam, kde je firem více. To přesně odpovídá situaci, kdy by dominantní společnosti svou sílu využívaly k negativnímu tlaku na mzdy . Podle Smithe celá věc ukazuje, že snahy o boj s monopoly jsou relevantní jak na celonárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých regionů a lokalit.