Na MPO skončil exministr Havlíček i náměstci Kovačovská, Novotný a Koliba

Ministr průmyslu Tomáš Hüner nadále nepočítá se službami svého předchůdce Jiřího Havlíčka (ČSSD), který byl ministrem od loňského dubna a při svém jmenování plánoval, že se po volbách vrátí na své místo náměstka pro správní činnost. Stejně tak končí náměstkyně Lenka Kovačovská, náměstek zodpovědný za evropské financování Tomáš Novotný (ČSSD) i zástupce KDU-ČSL Jiří Koliba, který řídil sekci stavebnictví. Naopak zůstává státní tajemník Robert Szurman a náměstek zahraničního obchodu Vladimír Bärtl. Na uvolněná místa náměstků budou vypsána výběrová řízení. Prozatím je vedou vybraní ředitelé odborů. Šéfkou ministrova kabinetu je Veronika Kramaříková, která předtím působila u Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých webových stránkách novou organizační strukturu. Několik míst – zejména těch s označením ředitel sekce však není obsazeno. Zůstává stávající státní tajemník Robert Szurman a náměstek zahraničního obchodu Vladimír Bärtl.

Oproti jeho původním předpokladům nebude na ministerstvu v čele správní sekce pokračovat bývalý ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD), který byl do čela ministerstva průmyslu a obchodu jmenován v dubnu loňského roku poté, co v únoru tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odvolal svého stranického kolegu Jana Mládka (psali jsme v textu Sobotka: neodvolám, nakonec však Mládka odvolal). Havlíček se asi nejvíce „proslavil“ tím, že podepsal kontroverzní memorandum o spolupráci s australskou těžební společností při průzkumu a těžbě lithia v České republice. To před volbami vyvolalo ostré reakce opozice a vedlo až k mimořádnému zasedání Sněmovny. Dnes ji mnozí sociální demokraté označují za jednu z příčin neúspěchu strany v parlamentních volbách. Pověřen řízením této sekce je Filip Terš.

MPO opouští také náměstkyně Lenka Kovačovská, která dosud řídila Sekci Energetiky. Ta byla zrušena a transformována do podoby nové Sekce surovin a energetiky.„Ruší se místo náměstka pro řízení sekce energetiky v 16. platové třídě, zřizuje se místo náměstka pro řízení sekce surovin a energetiky v 16. platové třídě a nové služební místo ve 14. platové třídě. Nová sekce bude rozšířena o odbor hornictví, odbor stavební úřad a odbor surovinové politiky. Hornictví a surovinová politika mají velmi úzkou vazbu na energetiku, současně v působnosti speciálního stavebního úřadu jsou primárně jaderná zařízení a produktovody,“ uvádí se v materiálu popisujícím změny v systemizaci úřadů, schváleném vládou těsně před Vánoci. Místo nového náměstka ministra pověřeného řízením sekce zůstává zatím neobsazené, bude na něj vypsáno výběrové řízení. Prozatím je pověřen řízením ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Vladimír Sochor.

Dalším „odejitým“ náměstkem je Tomáš Novotný (ČSSD), který řídil sekci fondů EU a sekci strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací. Právě on měl v gesci jeden z největších evropských dotačních programů Podnikání a inovace (OPPIK), jeho výzvy však nejsou celkově dobře hodnoceny. Měl na starosti také rozvoj vysokorychlostního internetu (NGA), jenž provázela řada problémů – psali jsme například o tom, že mapa současného pokrytí je špatná a nedá se v ní vyhledávat. Firmy, které by o peníze z EU mohly mít zájem kritizovaly špatné podmínky tohoto projektu a nakonec se o celkově 11 miliard téměř nikdo nepřihlásil. Tato sekce se přejmenuje na Sekce fondů EU a digitální ekonomiky, prozatím je pověřen řízením dosavadní ředitel Odboru podpory MSP a bývalý ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha.

Ministr Hüner se rozloučil také s náměstkem Jiřím Kolibou (KDU-ČSL), který vedl sekci stavebnictví a primárních surovin. Ta se ruší a nahrazuje se novou Sekcí technologií. Ta bude mít zcela odlišnou působnost. „Sekce je vytvořena převedením odboru investic a průmyslových zón a odboru ekonomických analýz. Důvodem vzniku nové sekce je sdružení vybraných progresívních témat (rychlý internet, koncept Průmysl 4.0) do jednoho organizačního útvaru s cílem realizace inovativních záměrů ve spolupráci s nově koncipovanou kanceláří ministra,“ uvádí se v návrhu systemizace. Pověřen řízením této sekce, která bude přejmenována na Sekci průmyslu 4.0 by měl být podle informací Ekonomického deníku dosavadní ředitel odboru ekonomických analýz Martin Hronza.

Počet náměstků se podle tohoto návrhu sníží ze stávajících 11 o jednoho náměstka člena vlády a dva náměstky pro řízení sekcí. „Celkovým dopadem organizační změny je snížení celkového počtu o 6 pracovních míst a navýšení celkového počtu o 4 služební místa. Proto je při zachování celkového objemu prostředků na platy navrhováno převedení částky 2.541.984 Kč z rozpočtové položky 5011 do rozpočtové položky 5013,“ uvádí se v návrhu systemizace, jejíž celý podrobný návrh si můžete přečíst zde.

Jiří Reichl

O změnách na ministerstvech jsme již psali:

Bývalý Jurečkův náměstek Jirsa napadl systemizaci Babišovy vlády 3.1.2018

Návrh vyhlášky, která měla omezit VILPy, se novému ministrovi nelíbí, připraví komplexní zákon 2.1.2018

Vláda schválila systemizaci – na platech ušetří 18 milionů ročně. O práci přijde 73… 22.12.2017

Na Úřadu vlády končí i nepříliš oblíbený náměstek pro vědu Arnošt Marks 22.12.2017

Babiš a jeho ministři zruší 14 sekcí na ministerstvech, propustí 73 úředníků 21.12.2017

Zemědělství: Balí se náměstci Adamec a Jirsa 19.12.2017

Státní správa bobtná a naráží na vlastní zákon o úřednících 13.12.2016

9 nových politických náměstků za 10 milionů korun 6.5.2016

Příspěvek Na MPO skončil exministr Havlíček i náměstci Kovačovská, Novotný a Koliba pochází z Ekonomický deník