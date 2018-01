Česká pošta přestala doručovat noviny, tisíce lidí se jich nedočkaly

Českou poštu od nového roku v doručování denního tisku nahradila První novinová společnost (PNS) ve spolupráci s Mediaservisem a vydavatelské domy už hlásí první větší "výpadek". Týká se všech deníků a části časopisů, problém má být právě na straně externího doručovatele.

Internet ve velkém zaplavují komentáře rozhořčených předplatitelů, kterým v posledních dnech nedorazily objednané noviny či časopisy. Slovy jednoho z vydavatelských domů má jít o výpadek, který je způsoben problémy na straně externího doručovatele, firmy PNS.

První novinová společnost má rozvoz tiskovin na starost od nového roku a to ve spolupráci s Mediaservisem. V doručování nahradila Českou poštu, denně má dodat do schránek v průměru 250 tisíc výtisků novin. To se ale neděje.

"Deníky tisícům předplatitelů nerozváží a s nikým nekomunikují, proč tomu tak je. Předplatitelé jsou bez novin a bez informací už druhý den," sdělil TN.cz naštvaný pan Milan.