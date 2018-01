Souhrn 3.1. - Evropa silně rostla nehledě na MiFID II, euro ale oslabilo, ropa rostla navzdory opačně laděným událostem, BCPP v plusu díky ČEZ a Erste

12.h - Evropa kvituje náběh MiFID II, euro už tolik ne, ropa v plusu, BCPP roste







Pražská burza při stále spíše omezené likviditě na úrovni lehce nad polovinou loňského průměru lehce posílila.Evropské akciové trhy nabraly druhý obchodní den roku výrazněji pozitivní směr a to především v reakci na zahájení platnosti a účinnosti nové regulace MiFID II pro finanční trhy a na pozitivně laděné firemní zprávy v čele s vylepšením výhledu Nextu.US trhy pokračují ve vylepšování svých historických maxim. Euro lehce oslabuje k dolaru . Nejistota kolem MiFID II přeci jen jednotnou měnu udolala. Koruna euru v rozpětí 25,5-25,6. Ropa dnes výrazněji posílila i navzdory zprávám o zprovoznění důležitých ropovodů v Libyi a Evropě , zprávách o růstu americké produkce a do třetice zprávách o uklidnění situace v Íránu. Všechny tyto faktory by měly působit spíše opačným směrem. Pozitivně míří některé komentáře v tom smyslu, že před plánovaným úpisem Aramco může cena ropy na trhu růst. IPO, která má potenciál stát se největším dosavadním úpisem historie, je plánována na druhou polovinu roku. BCPP dnes dokázala lehce růst a to především díky zájmu o akcie Erste . Prvně jmenovaný titul posílil po zprávách o aktivitě minoritních akcionářů, jež by měla vést ke svolání MVH a vyjasnění postoje vedení a hlavního akcionáře k dostavbě JE a jejich financování. Minoritní akcionáři představují nezanedbatelnou sílu (necelá třetina hlasovacích práv) a zpráva naznačuje, že je nutné s nimi také spolupracovat.Zvýšení nabídkové ceny odkupu akcií Fortuny podpořilo její akcie na burze.