Írán: Šéf Revoluční gardy uvedl, že nepokoje už skončily

Podle agenturních zpráv šéf íránské Revoluční gardy Mohammad Ali Jafari uvedl, že protivládní nepokoje skončily s tím, že nepřátelé země by měli vědět, že hrozby vůči iránským bezpečnostním složkám již nefungují.Uklidňování situace hlásí také někteří zahraniční pozorovatelé. Íránský ministr práce naznačil, že by vedení země mohlo do určité míry naslouchat nespokojenému hlasu protestujících a bude se snažit učinit vše pro zlepšení situace.Nepokoje zmítající zemí v posledním týdnu si vyžádaly cca 20 lidských obětí a stovky zatčených.