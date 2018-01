Akcionáři ČEZ v čele se Šnobrem: Chceme MVH k financování JE

Minoritní akcionáři ČEZu, které sdružuje investor Michal Šnobr, žádají uspořádání mimořádné valné hromady. Uskutečnit by se měla v letošním prvním pololetí, ještě před řádnou valnou hromadou, která se pravidelně koná v červnu, řekl dnes ČTK Šnobr. Akcionář podle svého nejnovějšího oznámení sdružuje investory s více než 1 procentem akcií elektrárenské společnosti. To jim podle jeho slov otevírá možnost svolávat mimořádné valné hromady.

Šnobr, který je kromě jiného také ekonomem a poradcem česko-slovenské investiční skupiny J&T, nejnověji uvedl, že důvodem jsou hlavně diskuse nad způsobem financování plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Pokud by výstavbu měl platit samotný ČEZ, budou podle něj minoritní akcionáři poškozeni poklesem ceny akcií firmy. Ty se na pražské burze obchodují na úrovni více než dvouletých maxim kolem 500,00 Kč. Krátce před vydáním článku rostly o 0,5 procenta na 503,00 Kč za akcii.

„Je potřeba udělat konec s tím, když si stát nedokáže poradit s výstavbou jaderné elektrárny a v podstatě tvrdí, že český spotřebitel to financovat nemůže, český daňový poplatník to financovat také nemůže a teď přichází s tím - alespoň v náznacích - že by to měl financovat soukromý akcionář ČEZ. Tak s tím bude definitivně od tohoto okamžiku konec," uvedl Šnobr podle agentury Reuters.

Právě financování případného nového jaderného bloku v Dukovanech by podle některých názorů mohlo být jedním z letošních horkých témat v tuzemské energetice. Současný premiér Andrej Babiš ještě jako ministr financí v minulé vládě premiéra Bohuslava Sobotky několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měla financovat sama polostátní společnost ČEZ. To by ale mohlo být mimo jiné nevýhodné pro minoritní akcionáře. Spekuluje se proto o možném rozdělení nebo transformaci firmy. V ní je majoritním vlastníkem český stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Fyzické osoby držely ke konci roku 2016 necelých 10 procent akcií ČEZ.

"V tomto okamžiku sdružuji investory, kteří mají více než jedno procento akcií ČEZ, to znamená: stali se kvalifikovaným akcionářem s možností svolávat mimořádné valné hromady s možností úkolovat dozorčí radu, s možností požadovat v mnoha věcech vysvětlení, s možností případně tyto věci žalovat a dovést k odpovědnosti jednotlivé členy představenstva i dozorčí rady," uvedl Šnobr podle Reuters. Pokud vedení ČEZ mimořádnou hromadu nesvolá, „pak se obrátíme na soud," citovala investora ČTK.

"Každý akcionář má práva daná zákonem, v našem případě zákonem o obchodních korporacích, aby hájil své zájmy," reagoval podle ČTK mluvčí polostátní firmy Ladislav Kříž.

Loni ČEZ vyplatil dividendu 33 korun na akcii. Šnobr očekává, že dividenda zůstane minimálně na úrovni 30 Kč. Domnívá se ale, že by mohla být vyšší.

Zdroje: Reuters, ČTK, Twitter, ČEZ