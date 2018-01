V Praze byl spuštěn zbrusu nový letecký motor pro Cessnu

Certifikační zkoušky motoru ATP začnou letos. S novými motory se počítá pro zcela nový letoun Cessna Denali firmy Textron Aviation. Proces certifikace má skončit do roku 2020. Jde o dostatečně dlouhou dobu, během níž budou shromážděny a důkladně vyhodnoceny všechny důležité poznatky o novém motoru s výkonem 1.240 koní. Dosahuje poměru stlačení kompresorem 16:1, který mu umožňuje dosáhnout o 20 procent nižší spotřeby paliva a o 10 procent vyšší výkon při cestovní rychlosti, a to ve srovnání s konkurencí v téže velikostní třídě. Se 4.000 letovými hodinami nabízí o 33 procent delší časový interval mezi generálními opravami, než jakého jsou schopni dosáhnout jeho největší konkurenti.

„Celkové provedení, vývoj a certifikační proces je mnohem rychlejší než cokoli, co jsme kdy udělali v minulosti v oblasti našich komerčních aktivit,” zdůraznil Brad Mottier, viceprezident a generální ředitel divize BGA (všeobecné a obchodní letecké přepravy – pozn. red.) a integrovaných systémů. „Rád bych pogratuloval všem členům týmu, kteří se podíleli na zdolání tohoto historického milníku. Vyvinuli jsme v rekordně krátkém čase, přesně podle původních plánů, opravdový urychlovač pro trh BGA,” připomněl.

„Zkouška motoru ATP je dalším z kroků naplňování investiční smlouvy s vládou ČR o vybudování nové centrály pro turbovrtulové motory v České republice, v níž se odehraje vývoj, testování a výroba. Celkově se počítá s pracovními příležitostmi pro více než 500 zaměstnanců. Od 1. června 2016 bylo již přijato 180 pracovníků, dalších 80 by mělo nastoupit v roce 2018. Ve fázi plné výrobní kapacity má produkce přesáhnout 400 motorů ročně,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Hana Bolinová.

GE Aviation hodlá do vývoje motoru investovat více než 400 milionů dolarů . Loni firma utratila první čtvrtinu, tedy 100 milionů dolarů a významná část z nich směřovala do České republiky. Více než 15 milionů dolarů „spolkla“ zkušebna GE Aviation v Praze, kde se motor poprvé roztočil. Otevřena byla nová montážní linka a dokončena instrumentační laboratoř.

Česká republika se tak symbolicky vrátila do společností zemí, které vyvíjejí vlastní letecké motory.

Dva roky trval vývoj nového turbovrtulového motoru v segmentu všeobecné a obchodní letecké přepravy. Nedávno byl nový motor vyvinutý v České republice poprvé spuštěn. Finálně certifikován by měl být do roku 2020.

3D model nového motoru ATP. Zdroj: GE Aviation

“Průběžné testování poskytne cenná data ohledně motoru a prověří jeho aerodynamické, mechanické a termodynamické vlastnosti,” uvedl Paul Corkery, generální ředitel programu ATP. „Náš tým pevně věří, že data o výkonnosti motoru splní nebo překonají očekávání, která jsme předpovídali,” dodal.

„Zavázali jsme se našemu zákazníkovi a celé letecké veřejnosti spustit motor ATP na zkušebně do konce roku 2017 a přesně to jsme splnili. S pokročilými technologiemi, kterými ATP motor disponuje, je fakt, že se tak stalo za pouhé dva roky, na zápis do Guinessovy knihy rekordů,“ říká Milan Šlapák, programový ředitel pro ČR. „Tímto se Česká republika stavá plnohodnotným členem letecké elity“.

Firma nejen, že zaměstnává místní specialisty, ale spolupracuje také s českými firmami. Například kvalitu prvních prototypových dílů turbovrtulových motorů pro ni bude ověřuje česká společnost ATG. „Firma se zaměřuje na takzvané nedestruktivní zkoušení leteckých výrobků. Konkrétně bude mít za úkol pro GE ověřovat kvalitu prvních prototypových dílů turbovrtulových motorů. Právě tento typ bude vyvíjet a následně vyrábět centrála, kterou GE plánuje otevřít v roce 2022. GE Aviation tak prohlubuje spolupráci s českými partnery,“ uvedla Bolinová.

Příchod GE Aviation do České republiky však provázely problémy. Úředníkům Ministerstva průmyslu a obchodu se v roce 2016 „podařilo“ prozradit detaily smlouvy, které měly být předmětem obchodního tajemství. V materiálu byly citlivé pasáže označeny hvězdičkami k vymazání. Tlačítko „delete“ však někdo na ministerstvu průmyslu a obchodu nezmáčkl před tím, než odeslal návrh smlouvy do připomínkového řízení před projednáním vládou. Psali jsme o tom podrobně v textu Mládkovo ministerstvo vyzradilo obchodní tajemství ze smlouvy s General Electrics.

Továrna ve středočeském kraji

Nyní je již jasné, že ani tento kiks neohrozil záměry významné americké firmy. Ta hodlá pro svůj nový motor postavit výrobní továrnu, která by měla stát do roku 2022. Loni byla podepsána dohoda o společném záměru s vedením Středočeského kraje. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) rozhodnutí GE vítá především kvůli tomu, že tato továrna by nebyla pouhou „montovnou“, ale je spojena s velkým podílem vývojářské a vědecké práce.

Celkem projekt GE vytvoří v České republice více než 500 nových pracovních příležitostí. V roce 2026 by se mělo vyrábět nejméně 400 moderních turbovrtulových motorů ATP, vznikne 500 nových pracovních míst. Českých dodavatelů by se na projektu mohlo podílet až 150 s ročním objemem zakázek 90 milionů euro.

Z české strany se předpokládají investice prostřednictvím státního rozpočtu. V roce 2016 rozpočet MŠMT o 100 milionů. V letech 2017 a 2018 až do částky 2 mld. Kč, které budou využity na rozvoj znalostí a dovedností Fakulty strojní ČVUT v oboru letectví. Ministerstvo dopravy loni dostalo přidáno 375 milionů a letos by mělo obdržet stejnou sumu pro vytvoření programu podpory rozvoje letectví a kosmických aktivit.

Jiří Reichl

