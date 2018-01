Vyjde tentokrát Goldman Sachs prognóza TOP obchodů?

Investiční gigant Goldman Sachs zveřejnil nedávno 5 nejlepších obchodů na rok 2018. Celkově se jedná o pokračování v aktuálním růstovém cyklu globální ekonomiky, a proto Goldman během dalších měsíců očekávají následující události. Je však třeba si dávat pozor, protože trh jde většinou přesně opačně, než říká Goldman. Jako v případě jejich long doporučení na americký dolar pro rok 2017, který ztratil více než 10 % své hodnoty v loňském roce.

Banka si myslí, že poprvé od tzv. taper tantrum, tedy od začátku rozprav o taperingu v USA, by měly mít 10leté dluhopisy výnosy nad 3 %. Investoři by měli počítat až se čtyřmi zvyšováními sazeb a pokračováním prodeje dluhopisů z rozvahy Fedu, což by mělo vést k růstu výnosů. Goldman proto doporučují prodej amerických 10letých dluhopisů s cílem nad 3.0 % a stop lossem na 2.0 %. Aktuálně je jejich výnos na 2.4 %.

Druhým obchodem je nákup eura hlavně vůči japonskému jenu. Tam banka očekává růst tohoto kros k 140 z aktuálních cen kolem 135. Stop loss doporučují na úroveň 130. Je to potenciál na zisk pouze 3 % při stejně možné ztrátě, tento obchod se nám tedy nejeví jako dlouhodobý, ale spíše momentový a krátkodobý. Stratégové GS si myslí, že rally eura v posledním roce byla hlavně kvůli zavírání krátkých pozic, tzv. short covering, avšak letos očekávají do eura příliv velkých peněz. Jak jsme již zmínili, očekávání růstu dolaru v roce 2017 se ale nenaplnila.

Banka dále odhaduje růst akcií rozvíjejících se trhů, hlavně kvůli příliš drahým akcím v USA a levnějším akcím jinde ve světě. Tento obchod chtějí realizovat přes index MSCI Emerging markets a cíl stanovili na 1,300, což je 15% růst. Stop loss stanovili na 1,125, což znamená 8% pokles ceny indexu.

Goldman si dále myslí, že inflace a inflační očekávání v eurozóně budou dále růst, a proto doporučují nákup 5y5y inflačního swapu. Ten aktuálně indikuje očekávání inflace na pět let za pět let na úrovni 1.7 %. Banka odhaduje nárůst na 2.0 %, což by mohla být maxima od roku 2014. Stop loss stanoví na 1.5 %.

Průmyslové komodity by měly pokračovat v růstu díky robustnímu ekonomickému růstu a zvýšené poptávce. Proto banka doporučuje nákup komoditních měn, jako jsou brazilský real, chilské peso a peruánský sol. Tato strategie by měla přinést celkové zhodnocení 8 % a pokud koš měn spadne o 4 %, doporučují z obchodu vystoupit.