Thiel (ex-Facebook a PayPal) masivně nakupoval bitcoiny

Cena bitcoinů se včera později v průběhu dne výrazně zvýšila poté, co byly zveřejněny zprávy o masivních nákupech ze strany jednoho z prvních investorů do Facebooku a spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela. Ten do nejpopulárnější virtuální měny dneška v minulosti investoval několik miliónů dolarů se současným oceněním v řádu stovek miliónů dolarů Bitcoin v reakci na zprávu posílil skokově o cca 13% a dostal se do blízkosti úrovně 15 000 USD za kus.Thielův venture capital fond koupil v minulosti bitcoiny za cca 15-20 mil. USD . Podle jeho vyjádření veřejnost podceňuje bitcoin a připodobňuje jej k digitálnímu zlatu. Pokud svou pozici v tomto ohledu potvrdí, čeká jej velká budoucnost.Dalším investorem, který přiznal masivnější investice do bitcoinu je venture investor Tim Draper, který v roce 2014 koupil 30 000 mincí a podle posledních zpráv ze začátku letošního prosince je stále ještě drží.