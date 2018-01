Německá nezaměstnanost je nejnižší od sjednocení (Komentář)

Míra nezaměstnanosti v Německu klesla v prosinci na 5,5 % z původně udávaných listopadových 5,6 %. Dostala se tak na nejnižší hodnotu od sjednocení země v roce 1990. Díky revidovaným datům se ale na tuto hodnotu dostala již v listopadu. V samotném prosinci pak počet nezaměstnaných Němců klesl o 29 tisíc, více než dvakrát tolik, co se čekalo.

Německému trhu práce pomáhá rostoucí ekonomika. Ta si za rok 2017 připíše nejlepší výsledek od roku 2011. Zatímco tehdy ekonomiku táhly téměř výlučně exporty, dnes je růst mnohem více rozložený a prim postupně začíná hrát domácí poptávka. A že se trendy se s příchodem roku 2018 nezmění, naznačuje například historicky nejvyšší index německé i celkově evropské průmyslové aktivity PMI za prosinec zrcadlící se v rekordně vysoké podnikatelské důvěře.

Napjatý německý trh práce povede letos k akceleraci mzdového vývoje. Průměrná mzda by podle našich odhadů měla letos v Německu vzrůst o 3,0 až 3,5 %, což je přibližně o 1 procentní bod více, než tomu bylo vloni. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější odborová organizace v oblasti průmyslu IG Metall požaduje růst mezd o 6 %, koncentrují se rizika spíše ve směru ještě výraznějšího mzdového nárůstu.

Rostoucí německé mzdy ale budou tlačit vzhůru i mzdy české. Německo vždy bylo vzhledem ke své mzdové úrovni atraktivní zaměstnavatelem pro středoevropskou pracovní sílu. Ovšem i trh práce v regionu se vyčerpal. Čeští zaměstnavatelé tak budou muset o to více domácím zaměstnancům přilepšit, aby neodcházeli do Německa. To platí a bude platit zejména pro příhraniční oblasti. A jedinou cestou, jak na vyšší mzdy vydělat, jsou investice vedoucí ve výsledku k vyšší produktivitě.