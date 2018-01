Rusnok (ČNB) se stal guvernérem roku 2018 v CEE

Guvernér ČNB Jiří Rusnok získal cenu Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2018 (The Bankers). Tlačová zpráva z ČNB uvádí, že „Odborná porota ocenila způsob ukončení kurzového závazku, který se obešel bez tržních otřesů. Jako další důvod označili hodnotitelé následný návrat ke konvenční měnové politice, který spolu s přísnějšími makroobezřetnostními opatřeními pomohl předejít vzniku bubliny na trhu nemovitostí.“ Důležitou informací je, že podle ČNB bublina na trhu nemovitostí není, protože se jí podařilo předejít. Někteří členové bankovní rady s tím nebudou souhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžou udělat.

Záznam z prosincového jednání ČNB odhalil, že pro zvýšení sazeb hlasoval Vojta Benda a Mojmír Hampl. Dále se můžeme dočíst, že „Panovala shoda, že celkové vyznění ekonomického příběhu se od posledního měnověpolitického zasedání nemění a stávající prognóza se velmi dobře naplňuje. Za protiinflační faktory, byť jen drobné, lze označit oproti prognóze pomalejší růst mezd a nepatrně silnější kurz. V proinflačním směru mírně působí vnější podmínky.“ Opakuji, co jsme napsali už po tiskovce: hlavní mzdový šok přišel na konci roku a nikoliv ve třetím čtvrtletí, kdy skutečně růst mezd zvolnil.

Dále zápis potvrzuje náš názor, že bankovní rada zvýší sazby v únoru: „Většina členů bankovní rady se proto přikláněla k postupnému zpřísňování měnové politiky, zvláště v situaci, kdy riziko z prodlení v procesu normalizace úrokových sazeb není výrazné. Rozdíl mezi zvýšením měnověpolitických úrokových sazeb koncem prosince a případným zvýšením sazeb začátkem února byl z makroekonomického pohledu označen za zanedbatelný. Zazníval také argument, že před dalším rozhodnutím o sazbách bude výhodou mít k dispozici novou prognózu.“

Komunikace ČNB je však přitom stále zavádějící. Zároveň totiž říká, že „většina bankovní rady vyhodnotila rizika

stávající prognózy jako vyrovnaná a nevýrazná. Prozatím se tedy nenaplňují proinflační rizika identifikovaná na listopadovém měnovém zasedání.“ Pokud tomu tak je, tak by to mělo znamenat, že většina bankovní rady také souzní s tím, co indikuje prognóza ČNB ohledně vývoje úrokových sazeb. Jejich trajektorie ukazuje, že by měl 3M PRIBOR dosáhnout 0,8 procenta v prvním čtvrtletí tohoto roku. Aktuální hodnota je 0,76%. Takže samotná prognóza nedává pro únorové zvýšení moc velký prostor.

Takže pokud bychom brali do úvahy jen to, že bankovní rada nevidí rizika prognózy ČNB, tak bychom si mohli myslet, že ke zvýšení dojde v letošním roce jen jednou, a to na konci roku.