Rok 2018 - MiFID II, změny ve Fedu, volby v Itálii, Rusku a USA, jednání o brexitu

Dnes začala platit nová regulace MiFID II, příští týden PSD II a na konci května GDPR.

Jak zpíval Mládek: „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK. Mé DKW SPZ ABT 25 – 50 musí teďka na GO do ČSAO.“

Na začátku února převezme od Janet Yellen žezlo nad měnovou politikou USA Jerome Powell. Všichni si dávají pozor, aby byla zdůrazňovaná kontinuita. V dubnu končí první mandát guvernéra BoJ Harukiho Kurody. Očekává, že bude zvolen i na druhý. Výměna stráže v ECB proběhne až v příštím roce. Ale díky potřebě širokého konsensu se vhodný kandidát hledá už nyní. Podle klíče by to měl být Němec. V zákulisí však panuje názor, že by to neměl být Jens Weidmann, šéf Bundesbanky a především hlavní oponent současného šéfa ECB. Nicméně šéfem to nekončí, protože celkem další čtyři posty z Rady guvernérů ECB bude potřeba doplnit do konce příštího roku. V půlce tohoto roku končí viceguvernér Vitor Constancio.

V březnu budou parlamentní volby v Itálii. Předvolební průzkumy dělají vrásky, protože populistická hnutí Pět hvězd se dostala do čela předvolebních průzkumů s 29 procenty. Demokratická strana premiéra Mattea Renziho má v průzkumech 23 procent. Nálada vůči EU není v Itálii dobrá, navíc otázka referenda o vystoupení z EU byla v Itálii několikrát diskutovaná.