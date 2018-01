Komentáře ke zvýšení ceny odkupu akcií Fortuny - další růst výkupní ceny zřejmě nebude

Dle zveřejněných informací Forbet v průběhu jednání zvýšil původní indikativní nabídku ze 170 Kč na akcii Fortuny na současných 182,50. Fortuna s touto zvýšenou nabídkou souhlasila, takže šance na další zvýšení výkupní ceny nevidím příliš růžově. Rozdíl (spread) mezi současnou tržní cenou a výkupní cenou je cca 1,3 % s relativně velkým rozdílem mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, takže situace nabízí jen relativně malý reálný prostor pro spekulaci na nákup s následným prodejem za výkupní cenu. Pokud by se cenový rozdíl zvýšil, situace by již pravděpodobně určité spekulanty přilákala " říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček.

Jde o další firmu, která bude z pražské burzy stažena a nebo bude mít po odkupu jen velmi malý free float, tedy objem volně obchodovatelných cenných papírů, dodává analytik BH Securities Martin Vlček.

Po včerejší zprávě o nižším meziročním objemu obchodů na pražské burze za loňský rok jde o potvrzení sestupného trendu objemu obchodování na pražské burze a tento výkup akcií další firmy trend jenom potvrdí, " doplňuje analytik BH Securities Martin Vlček.

Martin Vlček

Hlavní analytik​​

BH Securities a.s.





Tuto nabídku vidíme jako neutrální a to především díky prémii, která je ve srovnání s včerejší uzavírací cenou (178,50 Kč) o 2,2% výše (+4 Kč). Fortbet původně nabízela 170 Kč za akcii, což bylo následně zvýšeno na aktuálních 182,50 Kč. Zvýšení nabízené ceny je poměrně logické a to především díky silným výsledkům za 3Q17, které Fortuna reportovala. Mimořádná valná hromada nejspíše stažení akcií z burz schválí a to díky již téměř 80% podílu Fortbetu. Díky tomu by se akcie Fortuny staly nelikvidní. Z toho důvodu považujeme přijmutí této nabídk y za bezpečnou strategii.



Česká spořitelna