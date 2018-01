Chong: Ropa může letos růst k 80 USD díky IPO Aramco

Podle analytika Yoon Chou Chonga ze společnosti Natixis AM může ropa v letošním roce růst až k 80 USD za barel a to především kvůli omezování produkce hlavních producentů kolem OPEC a vlivu dlouho očekávaného IPO saúdskoarabské Aramco, jež by mělo proběhnout v tomto roce.