ISM potvrdí dobrou kondici amerického průmyslu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americký ISM index z oblasti průmyslu svůj zářijový rekord zřejmě nepokoří, i tak ale vykáže velmi solidní výsledky. Míra německé nezaměstnanosti poklesne na nové historické minimum. Euru by tedy dobrá nálada mohla vydržet i dnes.

Německá nezaměstnanost na novém historickém minimu

Počet nezaměstnaných v Německu by měl podle ekonomů SG v prosinci poklesnout o dalších 14 tisíc. To by se mělo projevit ve snížení míry nezaměstnanosti na 5,5 %, což je nové historické minimum od dob sjednocení Německa. Utažená situace na trhu práce bude tlačit německé mzdy v letošním roce výrazněji směrem nahoru. Průměrná mzda by podle našich odhadů měla vzrůst o 3-3,5 %, což je přibližně o 1 pb více, než tomu bylo v roce 2017. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější odborová organizace v oblasti průmyslu IG Metal požaduje růst mezd o 6 %, koncentrují se rizika spíše ve směru ještě výraznější akcelerace.

Americký index ISM z průmyslu v prosinci podle našich odhadů setrval na listopadových 58,2 bodu. V závěrečných měsících loňského roku tak ISM index svůj zářijový rekord, kdy dosáhl 60,8 bodu, nejvyšší úrovně za posledních třináct let, zřejmě nepřekoná. I tak ale index od ledna do listopadu dosáhl v průměru 57,4 bodu, což je nejvyšší hodnota od roku 2004. Vyhlídky amerického průmyslu tak zůstávají více než dobré.

Euro poblíž nejsilnější úrovně od roku 2015

Euro včera vůči dolaru posílilo na nejsilnější úroveň od září 2017 (1,208 USD/EUR), když si na svůj účet připsalo 0,6 %. Pokud překročí úroveň 1,2092 USD/EUR, dostane se na nejsilnější úroveň za poslední tři roky. Náladu euru vylepšil předstihový indikátor PMI za celou eurozónu, který byl potvrzen na úrovni 60,6 bodu. To naznačuje, že růst HDP v Q4 dosáhl solidní úrovně a že ekonomika eurozóny zřejmě úspěšně vykročí i do letošního roku.

Prosincový schodek státního rozpočtu nechá korunu chladnou

V Česku dnes bude zveřejněn schodek státního rozpočtu na konci loňského roku. Ten podle našeho odhadu dosáhl 25 mld. CZK. Konečná bilance bude ale záležet především na přílivu evropských peněz.

Region zahájil letošní rok v dobré náladě

Regionální měny zahájily letošní rok v povznesené náladě. Nejvíce posílil maďarský forint, který si na své konto připsal 0,6 % a posunul se na úroveň 308,5 HUF/EUR. Zisky si ale připisoval i polský zlotý a česká koruna. Ta se vůči euru dostala těsně pod 25,50 CZK/EUR. Regionálním měnám vylepšily náladu prosincové předstihové indikátory PMI, které ve všech třech zemích předčily očekávání a potvrdily, že vyhlídky průmyslu v regionu zůstávají příznivé. Český PMI vyskočil dokonce na 59,8 bodu, nejvyšší hodnotu od roku 2011. Podnikům výrazně rostl jak objem výroby, tak i nové zakázky. To naznačuje, že růst průmyslu by se z loňského roku měl přelít i do toho letošního. Za celý rok 2017 si průmysl podle našeho odhadu připsal 5,6 %, zatímco v letošním roce by to měla být necelá 4 %.