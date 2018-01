Trhy budou letos stále těžit z globálního růstového impulsu, ten bude ale slábnout

Ekonomové dospěli k téměř univerzálnímu konsenzu, podle kterého v loňském roce probíhalo silné a synchronizované globální oživení. Přidala se i OECD, která ale zároveň tvrdí, že přetrvává řada problémů na nabídkové straně ekonomiky. Plné zotavení globální ekonomiky by vyžadovalo hlavně oddlužení spolu s vyššími investicemi do kapitálu, píše na stránkách Financial Times známý ekonom a investor Gavyn Davies ze společnosti Fulcrum AM. Dodává ale, že zatím nejsou patrné žádné známky zpomalení současného globálního boomu.



Poslední projekce společnosti Fulcrum AM hovoří o tom, že globální ekonomická aktivita nyní roste přibližně 4,5% tempem. Trhy se nyní ale hlavně zajímají o očekávaný vývoj v roce 2018, což je ovšem pro ekonomy příliš dlouhá doba na přesnější projekce. Fulcrum tvrdí, že na základě současného vývoje a dalších dostupných dat a informací se dá očekávat postupné zpomalování současného tempa růstu. Tento proces by ale neměl být tak razantní, jak se nyní obecně v případě USA a eurozóny čeká. Riziko recese je stále malé, ovšem za předpokladu, že se nedostaví nějaký finanční šok. Historický vývoj a projekce dalšího růstu v USA, eurozóně, Číně a Japonsku shrnují následující grafy:

V USA a eurozóně došlo v poslední době k dalšímu posílení ekonomické aktivity a ke konci roku se tak bude růst pravděpodobně pohybovat vysoko nad potenciálem. Do značné míry je tento stav odrazem velmi pozitivního vývoje v oblasti spotřebitelské a firemní důvěry. Růstový vzorec u Číny a Japonska se od USA a Evropy liší. Jejich současný ekonomický vývoj je totiž zhruba v souladu s potenciálem, tudíž zde není žádný „gravitační tah“ směrem k potenciálu. Modely tak naznačují, že na rozdíl od USA a eurozóny by tu příští rok nemuselo dojít ke zpomalení tempa růstu.



V případě USA a eurozóny je důležité mít na paměti, že očekávané tempo růstu sice letos klesne, stále se však bude držet nad potenciálem a také nad konsenzem. Davies a jeho společnost tedy podobně jako v loňském roce zůstávají optimisty. Poukazují ovšem na to, že „růstový signál“, ze kterého těží investiční trhy, bude příští rok slabší než v roce letošním. Nicméně stále se nedá říci, že by úplně zmizel.



Zdroj: Financial Times, Fulcrum AM