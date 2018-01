2. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americký akciový trh vstoupil do nového roku pravou nohou. S výjimkou veřejných služeb posílily v úterý všechny hlavní sektory. Index Nasdaq Composite poprvé v historii pokořil hladinu 7 000 bodů.

Index Dow přidal 0,42 % na 24 824,01 bodu, S&P 500 posílil o 0,83 % na 2 695,79 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 1,50 % na 7 006,90 bodu. Okolo dvou procent přidala odvětví energetiky a základních surovin, dařilo se také technologiím a sektoru zdravotní péče. Index volatility VIX klesl o 11,5 % na 9,77 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o více než pět bazických bodů na 2,4597 %. Solidní začátek roku zažila i většina kryptoměn.

Americkým akciím se loni dařilo nejlépe od roku 2013 a investoři soudí, že vzestup by za podpory daňové reformy mohl pokračovat i letos. "Na úvod roku jsme sledovali pokračování toho předchozího," poznamenal lakonicky Peter Cardillo ze společnosti First Standard Financial. "Data z ekonomiky jsou silná a investoři sázejí na to, že se to odrazí také v ziskovosti firem."

Loňský rok byl pro americké akcie nadmíru úspěšný, všechny hlavní indexy během něj výrazně posunuly svá maxima a zpevnily o 20 % a více. Rostly zisky firem, navíc se sázelo na snížení daní, které na sklonku roku bylo schváleno.



Akcie společnosti Walt Disney (+3,71 %) posílily po zlepšení doporučení ze strany Macquarie na "outperform" z "neutral". Akcie maloobchodního řetězce Target (+3,63 %) zpevnily po zprávě, že analytik Gene Munster z Loup Ventures odhadl, že firmu koupí Amazon (+1,67 %).

Největšími tahouny trhu byly v úterý akcie společností Apple (+1,79 %), Facebook (+2,81 %), Alphabet (+1,88 %) a Microsoft (+0,48 %). Technologické tituly si za celý loňský rok připsaly celkově 37 % a staly se nejvýkonnějším sektorem v rámci indexu S&P 500.

Ceny ropy zahájily první obchodní den roku dalším růstem, a dostaly se tak na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2015. Později ropa zisky smazala a začala mírně oslabovat, do závěru seance ovšem především americká WTI začala opět získávat. Poprvé od ledna 2014 ceny obou kontraktů na ropu zahájily rok na ceně vyšší než 60 dolarů za barel. Kromě nepokojů v Íránu přispívá k růstu cen i prodloužení dohody o omezení těžby suroviny, na kterém se dohodli členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další přední těžařské země.

Dolar během prvního obchodního dne roku 2018 oslaboval a dostal se na nejnižší úroveň za více než tři měsíce. Přispívají k tomu předpoklady, že americká centrální banka bude úrokové sazby zvyšovat pomaleji, než se dosud očekávalo. Dolar tak navázal na trend loňského roku, kdy vykázal nejhorší roční výsledek za posledních 14 let. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce před 21.30 odepisoval 0,43 % na 91,84 bodu.