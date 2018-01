Ženy chtějí v novém roce více cvičit, muži zase vyřešit své osobní vztahy

Novoroční předsevzetí si letos plánuje dát každý třetí Čech. V lednu začne novoroční předsevzetí plnit třetina Čechů (31 %). Nejčastějším předsevzetím mezi ženami bude více cvičit (41 %), u mužů půjde o narovnání osobních vztahů (35 %). V minulosti si už plnění novoročních předsevzetí vyzkoušely přes dvě třetiny z nás (71 %), čtyři z deseti to však vzdali už během ledna. Zbavení se zlozvyků, které nás měsíčně stojí nejčastěji do 2 000 korun, jsou rovněž častým novoročním předsevzetím. Vyplývá to z prosincového průzkumu Equa bank.

Zlozvyky jako jsou kouření, alkohol, nezdravé jídlo nebo také zbytečné nakupování nás nejčastěji stojí až 2 000 korun měsíčně. I proto se Češi často uchylují k novoročním předsevzetím. Téměř polovina z nás (47 %) si dává předsevzetí kvůli úspoře peněz. Zdraví je přitom až druhým důvodem, to uvádí 44 procent Čechů. Osobní důvody, aby se lidé cítili lépe, přitom zmiňuje pouze každý čtvrtý (27 %).

„Přestat se zlozvyky, které navíc mohou být finančně nákladné, je pro lidi obecně velmi těžké. Proto si často dáváme předsevzetí, že v novém roce se nám to konečně podaří. Téměř každý pátý (18 %) se už přitom kvůli svému zlozvyku dostal do finanční tísně, i přesto se ho většinou nedokáže vzdát. 37 % z nás jej dokáže omezit, zbytek respondentů raději šetří v jiných oblastech (28 %), nebo si dokonce vypůjčí peníze jinde (16 %). Každý pátý to řeší hledáním dalšího zdroje příjmu, například brigádou,“ říká Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví.

Právě proto se novoroční předsevzetí každý rok opakují. Téměř pětina (17 %) Čechů se svého zlozvyku snažila zbavit už více než pětkrát. „Lidé se na začátku nového roku mají tendenci přeceňovat, nastaví si příliš mnoho předsevzetí nebo chtějí radikální změnu. Sedm z deseti respondentů neuspělo právě z tohoto důvodu. Lidé, kterým se předsevzetí podařilo dodržet, se ale shodli, že je to ještě lepší pocit, než očekávali,“ dodává Pavel.

Nejčastěji si Češi dávají předsevzetí, která se týkají sportu (18 %), vztahů (12 %), zdravého jídla (20 %), hubnutí (14 %), osobního rozvoje a studia (12 %), financí (10 %) a práce (5 %).

Zajímavé je i rozložení jednotlivých přání mezi regiony. Například v hlavním městě se tři čtvrtiny předsevzetí budou týkat sportu a cvičení, na Moravě naopak vede osobní rozvoj a vzdělávání.