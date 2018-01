Souhrn 2.1. - Evropa zahajuje nový rok opatrně, US šlape na plyn, euro silnější, ropa v plusu, BCPP smíšeně

12.h - Evropa vstupuje do nového roku silnější korekcí kvůli automobilkám, euro dále posiluje, ropa vyčkává, BCPP nejistá







Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového roku při poloviční likviditě oproti loňskému průměru mírným oslabením.Evropské akciové trhy v průběhu dne ztrácely výrazněji, ale směrem ke konci dne se situace na nich uklidňovala o odpisy byly ve finále jen mírné. Hlavní hybnou silou byly dnes informace automobilek o slabších výsledcích na konci roku a v některých případech také za celý rok 2017.US trhy vstoupily do nového roku o poznání lépe a zahájily nový rok v silnějším růstu na nové rekordy.Podle dostupných statistik za posledních 20 let trhy rostly první den 10x a v takovém případě se celoroční zhodnocení pohybovalo v průměru na 14,2%. 10krát trhy zahájily poklesem a v takovém případě byl průměrný výsledek za celý následující rok -0,6%.Investoři již vyhlížejí výsledky za 4Q a s nimi také celkové meziroční srovnání. Pozitivní makra spolu s očekáváním vlivu daňové reformy podporují růstová očekávání pro tento rok. Rizikem je hlavně postoj Fedu k další normalizaci sazeb a měnových podmínek na trhu obecně. Euro vstoupilo do nového roku dalším posílením. Jen za prosinec si jednotná měna polepšila o 1,3% a za celý rok 2017 pak o necelých 14%. Koruna euru blízko úrovně 25,5. Ropa vstoupil do nového roku nejsilnější od roku 2014. Pozitivně o víkendu a nyní působí zprávy o nepokojích v Íránu, který je jedním z hlavních producentů a největších vývozců. BCPP vstoupila do nového roku nejednotná. Proti zájmu o KB, monetu, O2 ČEZ se stavěla korekce rakouských bank Erste VIG a také mírný minus na Unipetrolu ČEZ po posledních komentářích MPO nejistý. MPO naznačil, že firma by zvládla dostavbu dalších jaderných zdrojů z vlastních sil, což je považováno za negativní. Na druhou stranu mohly pozitivně zapůsobit komentáře v tom smyslu, že firma je dostatečně silná, aby takové riziko ustála s tím, že projev v ocenění akcií by neměl být v takovém případě větší než několik desítek korun