Skupina Nova kralovala českému trhu, představila novou stanici

Skupina Nova v roce 2017 kralovala televizním skupinám českého trhu ve všech základních cílových skupinách, a to v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase. Hlavní stanice TV Nova sama o sobě dosáhla v uplynulém roce v cílové skupině lidí mezi 15 a 54 lety v celodenním vysílání i hlavním vysílacím čase většího podílu na sledovanosti než celá televizní skupina její nejbližší konkurence.

Skupina Nova v cílové skupině 15-54 dosáhla za rok 2017 39,34% share v prime time (hlavní vysílací čas) a 36,89 % v all day (celodenní vysílání). V cílové skupině 15+ se jednalo o 34,26% share (podíl na vysílání) v prime time a 30,47% share v all day, v širší cílové skupině 4+ pak o 34,38% share (prime time) a 30,31% share (all day). V celém dnu stanice skupiny Nova dosáhly v cílové skupině 4+ průměrného reache (průměrný počet diváků, kteří alespoň tři minuty kontinuálně sledovali dané stanice) 4,941 milionu diváků denně.

„Skupina Nova je od začátku svého vysílání v roce 1997 u českých diváků jednoznačným lídrem na trhu v podílu na sledovanosti v 15-54. Své postavení v roce 2017 ještě posílila, když ve všech základních cílových skupinách 15-54, 15+ a 4+ jak v prime time, tak all day obsadila první příčky. V cílové skupině 15-54 v meziročním srovnání v prime time navýšila za rok 2017 podíl na sledovanosti o více než 1,6 p. b. a v all day dokonce o více než 2,8 p. b.,“ říká Alex Ruzek, ředitelka sekce programu skupiny Nova.

Hlavní stanice TV Nova v prime time evidovala 27,86% podíl na sledovanosti v 15-54, v all day 23,73 %. Celkový výsledek sledovanosti tematických stanic skupiny Nova v prime time dosáhl na 11,48% share v hlavní cílové skupině 15-54, což je v meziročním srovnání o 1,95 procentních bodů více. V celodenním měřítku byl podíl na sledovanosti tematických stanic 13,15 %. Z tematických stanic se za minulý rok nejlépe dařilo stanici Nova Cinema, která měla 5,68% podíl na sledovanosti (prime time v CS 15-54), Nova 2 zaznamenala ve stejné cílové skupině 2,59% share, Nova Action 2,45% share a Nova Gold 0,75 %.

Nejúspěšnější pořady a seriály

V roce 2017 skupina Nova odvysílala řadu úspěšných projektů. Patřily mezi ně jak oblíbené dlouhodobé seriály, zábavné pořady, kriminální příběhy, tak i reality show a další formáty.