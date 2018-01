Jak by také mohla vypadat revoluce v energetice

O loňském spektakulárním nárůstu bitcoinu si povídají možná i vrabci na střeše. Technologie, o kterou se tato nejznámější virtuální měna opírá, ale teprve proniká do všeobecného povědomí. Blockchain by přitom mohl být pověstným šémem, který by mohl pohnout ledy hned v několika odvětvích, napsal na blogu britský dodavatel energií Opus Energy.

Nejsnáze je blockchain možné popsat jako specifický seznam, který uchovává neustále se rozšiřující počet virtuálních záznamů, které jsou mezi sebou navzájem propojené a zabezpečené pomocí šífrování. Využívat by se mohl na příklad při kontrole dodavatelského řetězce, ale také třeba při snižování rizika finančního podvodu. Některé sektor by tato technologie mohla proměnit od základů. O finančnictví se mluví čím dál častěji. Změny by mohla přinést také do energetiky.

Poradenské společnosti PwC a Deloitte nedávno vydaly studie, ve kterých se zabývaly možným použitím blockchainu v rámci energetiky, tedy systému, kterému dosud tradičně dominovali dodavatelé. Blockchain by to ale mohl změnit.

Spotřebitel a Výrobce v jednom

Energetický průmysl se vyvíjí směrem, který lze označit jako prosumerismus. Jde o trend, ve kterém zákazníci nejsou jenom pasivními spotřebiteli energií, ale sami je vyrábějí a prodávají. Stále více domácností a firem si na střechy instaluje solární panely a má vlastní bateriová úložiště. Vývoj pochopitelně reflektuje také ČEZ, který považuje decentralizovanou energetiku a energie z obnovitelných zdrojů za jeden z hlavních trendů.

Právě zde je podle OPUSu potenciál blockchainu, díky kterému by mohlo vzniknout nové tržiště s energiemi, které by se na něm obchodovaly na principu peer-to-peer, tedy mezi klienty rovnými si navzájem. Díky nárůstu obnovitelných zdrojů by obratem mohla vzniknout síť, ve které by právě díky postupující decentralizaci mohly méně hrozit výpadky.

Podobné úvahy nejsou čistě akademické. To, zda by takto decentralizovaná síť „výrobců a spotřebitelů energií v jednom“ vůbec byla schopna existence, se už ve světě testuje. Příklad budiž stát New York. Konkrétně jde o newyorský Brooklyn, ve kterém společnost Brooklyn Microgrid buduje mikrosíť, ve které si účastníci mohou vybrat, jaký obnovitelný zdroj energie by chtěli odebírat. Podobný projekt probíhá v Austrálii. V Německu se blockchain používá ve zkušebních projektech, kde jde o platby za elektrická vozidla. Výjimkou není ani Rakousko, kde se energetické společnosti snaží zdokonalit svoje procesy obchodování s energiemi.

Technologie je ještě mladá

Výhody na straně spotřebitelů? Snazší postup při změně dodavatele a možnost obchodovat s energiemi přímo na straně zákazníka. A na straně energetického sektoru? Je to příležitost podívat se na efektivitu a vylepšit ji, zeštíhlit administrativní procesy a snížit náklady.

Překážky by pochopitelně mohly nastat, kdyby chtěl energetický sektor adoptovat blockchain ve větším měřítku. Kvůli nedostatečné efektivitě by celý systém mohl být potenciálně neudržitelný. Jenomže technologie blockchain je pořád hodně mladá a zdokonalovat se může mílovými kroky, podotýká také Opus Energy.

Zdroje: https://www.brooklyn.energy/, http://www.opusenergyblog.com, ČEZ (listopadová prezentace ČEZ ESCO)