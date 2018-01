12.h - Evropa vstupuje do nového roku silnější korekcí kvůli automobilkám, euro dále posiluje, ropa vyčkává, BCPP nejistá

Evropské akciové trhy zahajují nový rok výraznějšími korekcemi s poklesem drtivě většiny sektorů. Výraznější tlak zaznamenává především automobilový sektor po slabších statistikách z konce roku. Negativně působí také poslední nejistota ohledně politického vývoje v Íránu.Na pozitivní notu naopak hrají poslední makra z Číny naznačující akcelerující tamní ekonomiku. Euro vstupuje do roku 2018 pokračujícím růstem proti dolaru . V loňském roce jednotná evropská měna takto posílila téměř o 14%. Koruna euru v rozpětí 25,5-25,6. Ropa vstupuje do nového roku v nejlepší pozici od roku 2014. Blízko 2,5letých maxim ji drží politická nejistota v Íránu, který je jedním z hlavních producentů. BCPP vstupuje do nového roku poněkud nejistě. Proti lehkému zájmu o ČEZ a banky se staví korekce na Erste CETV klesají pod hranici 100 Kč . Lehce oslabuje dokonce i Unipetrol fixovaný na cenu nabízeného odkupu.