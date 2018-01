Výhled do roku 2018 - start v lepší kondici, vyhlídky optimistické, rizika přetrvávají

V následujících odstavcích stručně popíšu závěry nově vznikající prognózy, kterou budeme publikovat zhruba v polovině ledna. Čísla proto nejsou nutně finální, nicméně výrazně by se již měnit neměla.

Do roku 2018 vstupuje světová ekonomika v lepší kondici, než tomu bylo před rokem. Během loňského roku se zlepšil vývoj v USA, ožívá se eurozóna a i ve zbytku světa ekonomický vývoj zesílil a snížila se rizika. Vyhlídky do letošního roku jsou relativně optimistické, byť rizika přetrvávají. Aktuálně jsou ale hlavní rizika spíše geopolitická.

Nízká nezaměstnanost a inflace poblíž cíle umožní FEDu pokračovat v pozvolné normalizaci měnové politiky. Pro letošek očekáváme dvě zvýšení sazeb. Představitelé FEDu ještě o jedno zvýšení navíc. K prvnímu hiku by mohlo dojít zhruba v polovině roku ( FED zvýšil sazby v prosinci, tak si nyní dá chvíli pauzu).

CPI i PCE inflace se budou v letošním roce pohybovat poblíž 2% cíle FEDu. Aktuálně se do nich propisují vyšší ceny ropy . Postupně se přidají také domácí inflační tlaky, které budou odrážet silný trh práce a příznivý vývoj domácí poptávky.

Ekonomická situace zůstává příznivá. HDP v letošním roce (2018) mírně zrychlí na 2.4 % z loňských 2.3% (zatím stále odhad, protože nejsou data za čtvrté čtvrtletí). I nadále bude HDP táhnout spotřeba domácností, za kterou stojí silný trh práce ( míra nezaměstnanosti je nyní jen mírně nad 4 % a nízká zůstane i letos). Americká ekonomika je ale zhruba na svém potenciálu, což se projevuje ze středbnědobého hlediska plným využitím kapacit. Proto očekáváme zrychlení investiční aktivity f irem, která by měla rozšířit výrobní kapacity a zvýšit produktivitu.

Ekonomická aktivita v eurozóně bude v letošním roce pokračovat v postupném oživení. Trh práce bude pozvolna sílit, když míra nezaměstnanosti by se měla během letošního roku snížit na zhruba 8 % (v říjnu, což jsou aktuálně poslední data, byla 8,8 %). Růst HDP ale v letošním roce mírně zpomalí z loňských 2,4 % na 2,2 %. Tento vývoj ale nevnímáme negativně, když částečně k tomu přispěje růst dovozů kvůli silnější domácí poptávce, částečně silnější kurz eura k dolaru a také mírné zpomalení růstu investic z loňských výrazných 4,4 % na zhruba 4 %.

Eurozóna je ale stále pod svým potenciálem, což se odráží v nízkých inflačních tlacích z domácí ekonomiky (jádrová inflace je stále kolem 1 %). Ačkoliv ve směru vyšší inflace bude působit ropa, domácí poptávkové tlaky zůstanou utlumené. Pro letošek tak čekáme průměrnou inflace v eurozóně 1,7 % a jádrovou 1,1 %.

Nízká jádrová inflace a také pozvolna posilující euro způsobí to, že ECB nebude rozhodně chvátat s utahováním měnové politiky. Aktuálně je QE prodlouženo do září. My čekáme, že ve zbytku roku pak ještě bude ECB postupně měsíční nakupované objemy dluhopisů snižovat (tapering) a QE tak ukončí na konci roku 2018. Ke zvýšení sazeb letos s velkou pravděpodobností nedojde.