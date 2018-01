Rozbřesk: Rok, kdy se kvantitativní uvolňování změní v utahování

Svým způsobem velmi nudný rok 2017, kdy globální tržní volatilita byla zcela zanedbatelná, je pryč, a je třeba se ptát, jaký bude pro finanční trh rok 2018. Samozřejmě, že leckde již kolují vyšperkované seznamy hlavních rizikových událostí, které by měly otřást finančními trhy v tomto roce. I my bychom jistě mohli dát dohromady několik faktorů, na které bude třeba si dát pozor - nicméně spíše než zopakujeme to hlavní riziko, kterým se straší sice již několik let, ale v tomto roce může být konečně relevantnější.



Jde o to, že úrokové sazby ve vyspělých zemích - zejména v USA, eurozóně či Kanadě a Velké Británii - se mohou z řady důvodů pohnout vzhůru. Kromě toho, že se mohou tlačit vzhůru oficiální úrokové sazby, tak se může dostat do hry zcela nový fenomén a tím je stahování peněz z dluhopisových trhů ze strany hlavních centrálních bank. Připomeňme, že Fed tak již činí, ale jeho “kvantitativní utahovaní” je stále více kompenzováno tiskem peněz ze strany ECB a Bank of Japan. Tato konstelace se nicméně začne zvolna měnit ve druhém čtvrtletí roku, resp. v jeho druhé polovině. Tehdy by měla ECB od nákupu dluhopisů zcela upustit a Fed v té době z trhů stahovat měsíčně okolo 30-40 miliard dolarů měsíčně. V tu chvíli se skutečně ukáže, jak který trh dokáže stát na vlastních nohou, bez berličky tištěných peněz ze strany hlavních centrálních bank. Že se to neobejde bez nárůstu volatility je přitom vcelku jasné, je pouze otázkou, kdy přesně to přijde.



Samozřejmě, že finanční svět bude pln i další rizik, jako jsou třeba volby v Itálii, nečitelný stav čínské ekonomiky či třeba geopolitická rizika spojená s Íránem či Severní Koreou. Nicméně jestli je něco opravdu čitelného, co může globální trh rozkolísat, tak je to přechod ke starému “normálu”, kdy centrální banky neposílají na trhy doping v podobě nákupů aktiv za desítky miliard euro.





TRHY

CZK a dluhopisy

Korunový devizový a peněžní trh se v novém roce rychle začne srovnávat z anomálií, které byly na konci roku způsobeny porušenou úrokovou arbitráží v důsledku sezónní optimalizace bankovních bilancí (příspěvky do Single resulution fund). Forwardy EUR/CZK - a to i ty velmi krátké - by se měly narovnat tak, aby více reflektovaly pozitivní úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými sazbami, což učiní českou měnu daleko atraktivnější z pohledu měnového zajištění (domácí exportéry). Rovněž by se mělo do normálu stáhnout rozpětí mezi nákupem a prodejem na eurokorunovém devizovém trhu.



Jinak pokud jde o makro fundamenty tak stojí zmínit dnešní český index PMI, který ukáže na sílu konjunktury české ekonomiky na počátku nového roku.



Zahraniční forex

Americký dolar pokračuje v postupném oslabování vůči euru, které započalo již mezi svátky. Zatímco euro ignoruje fakt, že italské volby se blíží (budou již 4. března), tak dolar naopak není nadšen z nepokojů v Íránu. Ty totiž tlačí americké výnosy a sazby níže a činí tak dolar relativně méně atraktivní.



Kromě toho dolar a americký trh dluhopisů může být také nervózní ze zítra zveřejněného podrobného zápisu FOMC (dva hlasy byly v prosinci proti zvýšení úroků).



Ropa

Ropa otevírá novoroční obchodování nejvýše od roku 2014, s cenou Brentu nad 67 USD/barel. I v novém roce tak převažuje býčí sentiment, jenž nepomáhá tlumit ani úplná obnova dodávek ropy ze severního moře prostřednictvím ropovodu Forties. Naopak ropným býkům hrají do karet nejnovější čísla z Číny a nadále solidní vyhlídky na straně poptávky. Navíc se pak na obzoru objevilo rostoucí napětí v Íránu, který zasáhly protirežimní protesty. Ty sice prozatím bezprostředně neohrožuji domácí produkční kapacity, přetrvávající politická nestabilita by však v zemi produkující téměř 4 mil. bpd představovala sama o sobě živnou půdu pro růst cen.



I v prvním týdnu roku 2018 budou ropný trh zajímat tradiční data. Nejprve v úterý od API o zásobách ropy a ropných produktů, na něž ve středu navážou oficiální data od vládní EIA. V pátek pak týden zakončí data a aktivitě amerických producentů od Baker Hughes.