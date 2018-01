Koruna druhou nejúspěšnější měnou roku 2017; letos bude dál posilovat (Týdenní zpráva z finančního trhu)

První týden nového roku přináší na hlavních trzích kalendář plný indikátorů PMI, které by měly ukázat na pokračující růst ekonomiky na přelomu roku. Prosincová statistika z amerického trhu práce by měla přinést další solidní nárůst počtu pracovních míst. Ve střední Evropě se kromě příznivých PMI dočkáme i závěrečné bilance českého státního rozpočtu za rok 2017, kde očekáváme schodek 25 mld. CZK.

Koruna by měla zůstat na silných úrovních kolem 25,50 CZK/EUR díky očekávanému růstu úrokových sazeb ČNB na začátku února. Během roku by měla česká měna dále posilovat a uzavřít na úrovni 24,70 CZK/EUR.

Americký trh práce zřejmě zakončil loňský rok úspěšně

Prosincové průmyslové PMI v hlavních zemích eurozóny příjemně překvapily, a to především v Německu. Naznačují tak pokračování slušného růstu evropské ekonomiky i v závěru loňského roku, stejně jako příznivé vyhlídky do začátku roku letošního. Dnes bude zveřejněna revize hlavních prosincových ukazatelů a zároveň odhady PMI z dalších zemí EMU. Ve Španělsku by mohl PMI klesnout kvůli nejistotě spojené s katalánskými volbami.

Počet nezaměstnaných v Německu v prosinci zřejmě poklesl o 14 tis., což by se mělo projevit na snížení míry nezaměstnanosti na 5,5 %. Dosáhla by tak nového minima od sjednocení země. Utahování trhu práce přinese v letošním roce větší tlak na růst mezd. Odhadujeme, že nominální průměrná mzda letos v Německu poroste o 3-3,5 % (zhruba o 1 pb vyšší tempo než v roce 2017).

Americký index ISM z průmyslu v prosinci podle našich odhadů setrval na listopadových 58,2 bodu. ISM tak v posledních měsících roku zaostal za svou zářijovou hodnotou, kdy dosáhl třináctiletého maxima. I tak ale zůstala průmyslová aktivita v závěru loňského roku velmi slušná.

Kompozitní evropský PMI dosáhl podle prvního odhadu v prosinci 58 bodů. Tato úroveň by naznačovala růst ekonomiky EMU v Q4 17 o 0,8 % q/q, což představuje riziko směrem nahoru pro náš odhad ve výši 0,6 % q/q. Za celý rok 2017 by měla eurozóna vykázat růst HDP o 2,3 %. V letošním roce podle nás tempo HDP mírně zpomalí na 2,1 %.

Americká ekonomika vytvořila podle nás v prosinci 200 tis. nových pracovních míst. Závěr loňského roku byl pro trh práce v USA úspěšný: od října se drželo tempo tvorby nových míst bezpečně nad 200 tisíci, což umožnilo Fedu v souladu s očekáváním zvýšit úrokové sazby. Další růst sazeb přijde podle naší prognózy už na březnovém zasedání Fedu.

Příznivý konec roku pro euro

Závěr roku patřil na hlavních světových trzích euru. Během posledního týdne roku 2017 si vůči dolaru připsalo více než procento, a kurz USD/EUR tak uzavřel na úrovni 1,200. Investoři se zřejmě připravovali na postupné omezování velmi uvolněné měnové politiky ECB, které letos přichází. To bylo patrné i na dluhopisových trzích, kde výnosy německých bondů v posledních dnech loňského roku rostly. Ve prospěch eura tak působil i zlepšující se úrokový diferenciál.

Za celý rok 2017 euro proti dolaru posílilo o více než 15 %. Dolar vůči euru oslabil kvůli zklamání investorů ze situace na americké politické scéně a společné evropské měně zároveň pomohl ekonomický růst v eurozóně a oznámené omezování programu odkupu aktiv ECB. Dolar navíc předloňský rok uzavíral na mimořádně silných úrovních, takže část loňského posílení eura se dá přičíst návratu k normálu – což je silnější euro vůči dolaru.

Nálada v českém průmyslu zůstane velmi dobrá

Český průmyslový PMI vystoupal v listopadu na nejvyšší hodnotu od dubna 2011. V prosinci očekáváme velmi mírnou korekci listopadového nárůstu, ale i tak by měl PMI setrvat na velmi příznivých úrovních. Naznačuje tak, že se průmyslu dařilo i na konci loňského roku. A výroba by měla pokračovat v růstu i v letošním roce, i když pomalejším tempem. Za celý rok 2017 si průmysl podle nás připsal 5,6 %, letos by měl vzrůst o necelé 4 %.

Schodek státního rozpočtu České republiky dosáhl podle našich odhadů na konci loňského roku 25 mld. CZK. Konečná bilance ale bude záležet především na přílivu evropských peněz.

Volatilní konec roku kvůli Rezolučnímu fondu

Závěr loňského roku byl na českém trhu mimořádně volatilní. Kurz koruny vůči euru se ve středu 27. prosince dostal až k úrovni 25,95 CZK/EUR, koruna tak byla nejslabší od začátku října. Důvodem byl nepříznivý efekt konce roku spojený s odvody bank do Fondu pro řešení krize (Rezoluční fond). Pro investory bylo drahé držet českou měnu, takže někteří z nich se korun zbavovali. Hned ve čtvrtek 28. prosince ale přišel na trh obrat. Koruna své ztráty vymazala a posílila o více než procento. Vzhledem k vypořádání obchodů podle pravidla T+2 se česká měna nakoupená ve čtvrtek připisuje na účty až dnes, takže čtvrteční obchodování už nebylo zatíženo efektem konce roku.

Koruna nakonec v pátek uzavřela na hodnotě 25,53 CZK/EUR. V celoroční perspektivě tak posílila vůči euru o necelých 6 %, a stala se tak druhou nejúspěšnější světovou měnou po mozambickém meticalu. Za tím byly tři hlavní důvody: nejdříve konec kurzového závazku ČNB, který držel korunu až do začátku dubna na uměle slabé úrovni. Po konci intervencí mohla začít koruna posilovat díky velmi dobré výkonnosti české ekonomiky podpořené také vývozy zboží a služeb do zahraničí – bilance zahraničního obchodu byla loni opět výrazně přebytková. A třetím hlavním důvodem bylo zvyšování úrokových sazeb České národní banky a jeho velmi pravděpodobné pokračování v letošním roce.