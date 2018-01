Asijským akciím se v úvodu roku daří a mělo by tomu tak být po celý rok (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Martin Štefunko odstoupil z dozorčí rady O2 Czech Republic a O2 Slovakia.

Druhý blok jaderné elekrárny v Dukovanech stojí kvůli neplánovaným opravám.

Evropské akciové trhy by mohly nový rok zahájit mírným růstem.

Počátek nového týdne přinese předstihové ukazatele PMI či ISM prakticky z celého světa. V jeho průběhu se pak můžeme v USA těšit na zápis z posledního zasedání Fedu nebo statistiky z trhu práce. Na starém kontinentě budou důležité údaje o spotřebitelské inflaci.

Obchodování na zámořských trzích

V poslední seanci uplynulého roku za velmi nízké obchodní aktivity americký index S&P 500 ztratil půl procenta, čímž mírně snížil svůj celoroční zisk. Ten dosáhl 19 %. Průmyslový index Dow Jones si vloni polepšil o 25 % a technologický Nasdaq přidal dokonce 29 %. Dařilo se i podnikům s nízkou kapitalizací, ty však za svými velkými konkurenty zaostaly se ziskem dosahujícím pouze 13 %.

Asijské akciové indexy vstoupily do nového roku velmi solidním růstem. Nejziskovějšími se staly akcie obchodované v Číně, když jim podporu vytvořily zveřejněné indexy nákupních manažerů, které překonaly očekávání trhu. Index CSI 300 roste o 1,3 %, hongkongská burza přidává dokonce 1,8 %. V případě ostatních trhů se zisky nacházejí mezi 0,5 až 1,0 %. Japonské akcie se do čtvrtka kvůli státnímu svátku neobchodují.

Letošní rok by měl být ve znamení rostoucí volatility na trzích, což by se mělo projevovat v odklonu investorů od rizikovějších investic. I proto doporučujeme snižovat váhu rizikových investic v portfoliích. Neznamená to však, že bychom na akciových trzích neviděli zajímavé příležitosti. Zatímco americký trh toho dle nás celkově letos příliš nepředvede, a o to důležitější bude analyzovat detailněji konkrétní sektory či podniky, asijské trhy by měly být zářným bodem globálního akciového trhu. Ocenění a likvidita obecně vysílají pozitivní signály pro asijské akcie jako celek. Naším předpokladem je, že čínské akcie sice nedosáhnou tak silných zisků jako v posledních 12 měsících, nicméně nebudou působit jako destabilizují faktor pro asijské trhy. Jsme tak neutrální vůči čínským akciím, převážení v japonských, korejských či jihovýchodoasijských trzích a takticky podvážení v Indii a na Taiwanu. Evropský kontinent by se měl těšit solidnímu hospodářskému růstu. Mezi nejpreferovanějšími by měly být německé a francouzské akcie. Tuzemský akciový trh by měl navázat na svůj loňský úspěch a očekáváme od něj zisky okolo 9 % a dividendový výnos přesahující 5 %. Více informací můžete nalézt na našich webových stránkách v publikaci Akciové výhledy: Vysoké ocenění velí k vybírání zisků a redukování pozic v akciích zveřejné 11. prosince 2017 http://bit.ly/EQ_q417.

O2 Czech Republic

Martin Štefunko odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady O2 Czech Republic a.s. Jeho funkce zanikla ke dni 31. prosince 2017. Ke stejnému dni zanikla i jeho funkce člena dozorčí rady ve společnosti O2 Slovakia, s.r.o.

ČEZ

Druhý dukovanský jaderný blok přestal 30. prosince časně ráno dodávat do sítě elektrickou energii kvůli zjištěným vadám na motoru jednoho z 18 záložních dieselových generátorů. Výroba by měla být obnovena v pátek 5. ledna. Ostatní bloky jedou na plný výkon. V případě Temelína stojí první blok kvůli plánované odstávce pro výměnu paliva, která by měla trvat do začátku března.