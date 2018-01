Korunový devizový a peněžní trh se v novém roce rychle začne srovnávat z anomálií, které byly na konci roku způsobeny porušenou úrokovou arbitráží v důsledku sezónní optimalizace bankovních bilancí (příspěvky do Single resulution fund). Forwardy EUR/CZK - a to i ty velmi krátké - by se měly narovnat tak, aby více reflektovaly pozitivní úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými sazbami, což učiní českou měnu daleko atraktivnější z pohledu měnového zajištění (domácí exportéry). Rovněž by se mělo do normálu stáhnout rozpětí mezi nákupem a prodejem na eurokorunovém devizovém trhu.



Jinak pokud jde o makro fundamenty tak stojí zmínit dnešní český index PMI, který ukáže na sílu konjunktury české ekonomiky na počátku nového roku.