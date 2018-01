Jak Washington, D. C. zařídil cyklistický boom

Dojíždění na kole je ve Washingtonu novou módou. V roce 2016 pravidelně na bicyklu jezdilo téměř 17 tisíc obyvatel hlavního amerického města.

Takový počet představuje přibližně pět procent ze všech dojíždějících. Od roku 2006 se množství cyklistů ztrojnásobilo. Washington je s takovým podílem druhé „nejcyklističtější“ město Spojených států. Žebříčku vévodí největší město státu Oregon, Portland.

V absolutních číslech je však Washington stále ještě trpaslíkem. Jen pro srovnání, v New Yorku denně dojíždí na kole přes 48 tisíc lidí (což je jen každý stý Newyorčan). Nicméně Washington je v tomto ohledu jednou z nejrychleji rostoucích metropolí USA od doby, kdy v roce 2008 představil svůj první pilotní projekt pro sdílení jízdních kol a začal budovat poměrně rozsáhlou síť cyklostezek.

Třicet let stará koncepce

Počty cyklistů se mohou v příštích letech ještě zvyšovat s tím, jak rostou počty společností, které nabízejí sdílení kol. Jenže Washington byl dlouho městem, které nevytvářelo pro cyklisty zrovna dobré podmínky. Co tedy americké metropoli přineslo v tomto ohledu renesanci?

Když Jim Sebastian přišel v roce 2001 na odbor dopravy washingtonské lokální správy (DDOT – District Department of Transportation), poslední koncepce rozvoje cyklistické dopravy ve městě byla přijata v 70. letech. Jenže s tím, jak automobilová doprava nabírala na intenzitě, ceny pohonných hmot rostly a dopravní zácpy byly stále častějším jevem, „lidé začali vyžadovat daleko více možností pro dojíždění na kole,“ řekl Sebastian portálu CityLab.com, který má plánování a udržitelnost dopravy na starosti.

A tak se Jim Sebastian vypravil s týmem spolupracovníků na cestu do evropských měst, která jsou svým pozitivním přístupem k cyklistice proslulá. Na itineráři se tak ocitla Kodaň nebo Amsterdam. Zásadním poznatkem bylo, že jízda na kole už dávno není koníčkem pro pár úzce specializovaných lidí, ale každodenní aktivita vhodná naprosto pro všechny. „Představa cyklisty výlučně v dresu pohybujícího se na závodním kole je už zastaralá,“ řekl Sebastian s tím, že všude, kam přijeli, potkávali na kole prakticky kohokoli.

Devatenáct milionů jízd

V roce 2010 Washington otevřel dva okruhy pro cyklisty s oddělenými jízdními pruhy tak, aby se nemohli dostat do kolize s automobily. Vedly přes Pensylvánskou Avenue a Patnáctou ulici a vytvořily základ pro rozvoj cyklistické sítě. To už stačilo k tomu, aby lidé mohli dennodenně do centra dojíždět na kole z blízkého okolí. A navíc bezpečně. „Pro mnoho lidí je opravdu důležité, že kola mají pruhy oddělené od automobilové dopravy. Cítí se bezpečněji, a proto neváhají místo do vozu, sednout na kolo,“ říká Sebastian.

Krátce na to se objevila také možnost pro ty, kteří by byli ochotni ráno do práce jet na kole, ale pro zpáteční cestu použít metro. Na trh přišla společnost Capital Bikeshare, která byla jedna z prvních, kdo na území Spojených států nabízel programy pro sdílení jízdních kol, jak je známe dnes. V prvním roce od spuštění proběhlo na území Washingtonu 115 tisíc sdílených jízd. To se psal stále rok 2010. Ke konci roku 2017 už činil celkový počet cest na sdíleném kole 19 milionů.

Ruku v ruce s tím město přidávalo další a další kilometry cyklostezek – průměrně asi osm kilometrů ročně. Město chce z původních 128 kilometrů postavit do roku 2040 celkem 220 kilometrů samostatných jízdních tras pro cyklisty. Některé washingtonské čtvrti v širším okolí centra už zaznamenaly nárůst podílu obyvatel dojíždějících na kole na dvacet procent.

Příklady táhnou

Přitom prý není důležitá pouze samotná infrastruktura. Nelle Piersonová, která dlouhodobě vystupuje na podporu rozvoje cyklistiky ve Washingtonu, tvrdí, že lidé potřebují vidět příklady, jež by mohli následovat. „Je zapotřebí také síť lidí, kteří ostatním ukážou, že jezdit na kole je normální, že to zvládne každý,“ říká Piersonová.

V některých případech přicházejí takové příklady ze samotného vedení města. Piersonová zmiňuje Adriana Fentyho, který byl starostou Washingtonu v letech 2007 až 2011. Fenty je prý klíčová osoba, bez níž by k takovému rozvoji cyklistiky na území hlavního města USA nedošlo. Lokální politici musí prakticky každý den brát v potaz různé zájmy všech místních a podle toho pak přijímat rozhodnutí, která by byla vyvážená. Fenty však podle Piersonové našel dostatek odvahy a pro cyklisty udělal daleko víc, než zvládl kterýkoli z jeho předchůdců.

To současná starostka Washingtonu Muriel Bowserová prý myšlence vytvořit z hlavního města město jízdních kol příliš nakloněná není. Piersonová a další proto zintenzivnili svou aktivitu a založili mnoho iniciativ na podporu cyklistiky. Hlavně proto, aby budování dalších kilometrů cyklostezek neustalo.

-usi-

Příspěvek Jak Washington, D. C. zařídil cyklistický boom pochází z Ekonomický deník