POČASÍ: V prvním týdnu letošního roku deštníky neodkládejte

Nový rok začal v Česku na většině území zataženou oblohou a teplotami kolem 4 až 8 °C a ani další dny by podle Českého hydrometeorologického ústavu neměly přinést přílišné změny. Během celého týdne by mělo pršet, na horách se pak dočkáme sněžení.

Pondělní den by měl být podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) oblačný, během dne od západu by se mohlo lehce vyjasňovat. Srážky by se ráno měly objevovat jen ojediněle, večer na západě Čech by pak ale mělo začít pršet.

Teploty se v noci na pondělí pohybovaly kolem 7 až 3 °C, na Moravě klesaly k nule. Přes den by se pak měly vyšplhat na 4 až 8 °C.

Úterý podle ČHMÚ nepřinese přílišné změny. Mělo by se mírně ochladit na 3 až 7 °C, sníh se tak bude podle ČHMÚ objevovat už v polohách kolem 500 metrů nad mořem. Níže položená místa by měl trápit déšť.

Ve středu by měly srážky přecházet Českou republiku od západu, zpočátku by se mělo jednat o sněžení nebo déšť se sněhem. Teploty se budou přes den pohybovat kolem 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku by mělo být kolem 2 až 6 °C.

Ve čtvrtek by mělo podle ČHMÚ pršet méně než v předchozích dnech, srážky se ale budou vyskytovat na většině našeho území. Mělo by se také ochladit na 2 až 6 °C. Meteorologové upozorňují na možnost silného větrů, který by mohl v nárazech dosahovat až 20 metrů za sekundu.

I pátek by měl být deštivý, postupně by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 5 až 9 °C. Podobná situace by měla vydržet i přes víkend.