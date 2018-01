Pictet: Minského moment v Číně, ropný boom a další překvapení roku 2018

Investiční společnost Pictet svým klientům přináší seznam možných překvapení, kterých se investoři mohou dočkat v roce 2018. Podle firmy jsou na seznamu hlavních „známých neznámých“ faktory, jako je silnější stimulační dopad snížení daní v USA, možné chyby v ekonomické politice, finanční překvapení, vznik a prasknutí finančních bublin či „Minského moment“ v Číně. Pictet k těmto bodům ovšem přidává několik dalších, které už tak intenzivně diskutovány nejsou.



Za prvé, rostoucí ceny ropy mohou vyvolat „texaský boom“. Zkušenosti posledních let totiž ukazují, že klesající ceny ropy se pro americkou ekonomiku staly špatnou zprávou a naopak vyšší ceny ropy představují zprávu pozitivní. Příčinou je rostoucí těžba černého zlata v USA, která přispívá i k současnému ekonomickému oživení a vyšším investicím. Pictet tvrdí, že investoři čekají postupný pokles cen ropy ze současných úrovní, ale pokud by díky silnější globální poptávce došlo naopak k jejich růstu, projevilo by se to ještě větším boomem investic v odvětví těžby z břidlic, ekonomice Texasu a následně celém americkém hospodářství. V roce 2019 by se ale v tomto scénáři začal projevovat negativní dopad vyšších cen ropy na výdaje domácností.



Za druhé, vedení Fedu se může významným způsobem posunout k jestřábům. Odejde z něj totiž Janet Yellenová, v říjnu odešel Stanley Fisher a na jeho místo doposud nikdo nezasedl. A změn bude pravděpodobně ještě více včetně odchodu Dudleyho z New York Fedu. Podle Pictetu je nejpravděpodobnější, že změny ve vedení americké centrální banky k velkému posunu v politice nepovedou, ale určitá nejistota tu panuje a Trump může preferovat jestřáby. Pokud by k tomu skutečně došlo, pravděpodobně by nastalo utažení finančních podmínek v USA a následně i zabrzdění ekonomického boomu.





Za třetí, ECB zvýší sazby rychleji, než se čeká, protože „euroboom“ se změní na „eureflaci“. Eurozóna má slušnou šanci na pokračování boomu, její ekonomika se blíží únikové rychlosti. Podle Pictetu by letošní růst mohl dosáhnout 2,3 % a to samé platí o roce příštím. V celkovém spektru scénářů navíc stále převažují ty pozitivní, a to zejména kvůli možnému pozitivnímu vývoji investic . Pokud by v zemích, kde v posledních letech investice nejvíce stagnovaly, došlo k posunu jejich růstu na historický standard, HDP eurozóny by příští rok mohl růst o 3 %.Toho se v minulosti podařilo dosáhnout jen v době, kdy se některé sektory dostávaly do bublinového teritoria, ale tentokrát by tomu mohlo být jinak. Je totiž šance na udržení makroekonomické stability a pokroku v institucionálním uspořádání měnové unie. To by se následně mohlo projevit na poptávce soukromého sektoru. ECB slibuje, že sazby začne zvedat až dlouho poté, co ukončí nákupy aktiv. Jenže takový závazek není vytesán do kamene a někteří zástupci banky jej dokonce již zpochybňují. Nakonec by tak mohlo dojít ke změně současného přístupu, což by se pravděpodobně nejdříve projevilo změnou rétoriky a poté zvedáním sazeb.Za páté, Čína pokoří růstové cíle, pomohou jí k tomu zejména exporty a domácí poptávka a boom nezabrzdí ani proces oddlužení a útlum na realitním a stavebním trhu. Oživení se bude týkat nových odvětví, jako jsou internetové služby, elektromobily a technologie, tradiční průmysl a výroba budou naopak ztrácet na významu. Růst produktu se vyšplhá na 6,5 %, spotřebitelská inflace přestřelí 3 %. Druhým rokem v řadě se tak nominální růst dostane přes 10 % a poměr dluhů k produktu se začne poprvé od poslední krize soustavně snižovat, tvrdí Pictet v tomto optimistickém čínském scénáři.