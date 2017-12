Toto Vás letos zajímalo nejvíce! PF 2018 od týmu Patria.cz

Rok 2017 došel do svého finále. O čem byl a o čem bude ten další? To pro Vás na serveru Patria.cz rozebíráme v nemalém počtu ohlížejících se a hodnotících, ale především pak výhledových textů a analýz. Najdete je třeba přes tag „2018“. Teď se spolu s Vámi zpět na rok 2017 podíváme optikou letos nejčtenějších článků. Co Vás zajímalo nejvíce? Zde je za rok „sedmnáct“ celkem 17 nejčtenějších textů na Patrii. Vaše odpověď: Konkrétní investiční tipy a inspirace. Česká koruna a vše kolem ní. Bitcoin. Ale i právo.

Vážení investoři, milí čtenáři. Děkujeme Vám za Vaši přízeň. Za to, že nás navštěvujete a čtete, využíváte služby Patria.cz, obchodníka s cennými papíry Patria Finance nebo poradenství Patria Corporate Finance. Především díky Vám, Vašemu času strávenému na Patria.cz a věříme i díky tomu, že se Vám snažíme nabídnout správné informace, komentáře, analýzy ve správnou chvíli a včas, jsme letos zvýšili naši návštěvnost - měřeno počtem unikátních uživatelů Patria.cz měsíčně - o zhruba třetinu proti skutečnosti před rokem.

Letošek přinesl akciovým trhům nová maxima. Ta přinášejí zisky, ale i těžká investiční rozhodování, napětí, vratké okamžiky. V Patrii děláme vše proto, abyste v nás Vy, naši klienti a čtenáři, měli průvodce finančními trhy pevného, důvěryhodného, přínosného - péčí, investiční radou i informacemi.

Do nového roku 2018 Vám i nám všem přejeme pevné zdraví, bystrou a otevřenou mysl, odvahu a vytrvalost, nezbytnou dávku štěstí a úspěchu a investiční trefy na trzích. Čich na tu pravou investici v pravou chvíli. A to v životě, nejen na trzích.

A zde je těch 17 textů (řazeno bez ohledu na to, zda byly texty vydány v roce 2017 dříve či později a s vědomím, že teď již třeba jejich obsah není aktuální):

Akcie jsou u historických maxim. Na které teď vsadit? Tipy analytiků Patria Finance!

Světové akcie, zejména na trhu ve Spojených státech, se nacházejí poblíž cyklických i historických maxim. Tato situace vyžaduje velmi pečlivý výběr konkrétních akciových titulů do portfolia, na důležitosti nabývá obezřetná diverzifikace. Jak na to? Analytici Patria Finance pravidelně připravují, spravují a aktualizují Dlouhodobé investiční příležitosti (DIP). V nové analýze z nich vybírají šest konkrétních titulů, jejichž složení přináší spolu s atraktivním investičním příběhem a současnému ocenění na trhu také diverzifikaci napříč sektory, měnami i regiony a může se pochlubit 3% dividendovým výnosem. Které tituly to jsou? Jaké jsou argumenty analytiků Patria Finance, proč na současném trhu vsadit právě na ně? Zde je odpověď!...

Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?

Jak správně jako fyzická osoba zdanit příjmy z prodeje cenných papírů a z titulu držby cenných papírů? Kdy je možné osvobození? Jak je to u dividend? U příjmů ze zdrojů v zahraničí? U daně, zaplacené v zahraničí a zápočtu? U cizoměnových příjmů a přepočtu na českou měnu? Všem, koho se dané téma týká, by mohl pomoci následující text Heleny Navrátilové z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o....

ČNB vykoupila potřebu ekonomiky na 30 let dopředu, říká šéf korporátního bankovnictví ČSOB

Na trhu je obrovský převis něčeho, co nemá žádnou korelaci k reálné ekonomice. Ta bude tedy zásadně ovlivněna tím, jak se trh bude vyrovnávat s ukončením intervence, říká po pádu kurzového závazku ČNB na koruně vůči euru vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB Ján Lučan. U velkých firem dle něj kotva na koruně vedla k přísnějšímu řízení rizik a ještě většímu přirozenému zajištění, které vede i k eurizaci české ekonomiky. Malé firmy? Devět z deseti se nezajistilo ani to nemají v plánu a celkově pak firmy příliš počítají s jednostranným vývojem koruny – jejím posílením. „Poslední tři roky celý Londýn ví, že koruna je zajímavý kšeft. Výsledkem podle našeho názoru může být především vysoká volatilita koruny,“ uvažuje Ján Lučan...

1 630 miliard vsazeno na posílení koruny. Spálíte se, varuje stratég spekulanty

Tvrdé procitnutí předpovídá spekulantům, kteří sázejí na posílení české koruny vůči euru po pádu kurzového závazku ČNB již v celkovém objemu kolem 65 miliard v amerických dolarech, v přepočtu 1 633 miliard v korunách, stratég North Asset Management, George Papamarkakis. Česká ekonomika není švýcarská, české akcie nejsou švýcarské, ani české banky nedosahují síly těch švýcarských. Spekulační pozice mezi 50 až 60 miliardami eur potvrzuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš...

Nové dlouhodobé investiční tipy Patrie: Zdravotnictví, energetika nebo finance

Analytici Patria Finance vydali aktualizovaný seznam Dlouhodobých investičních příležitostí (DIP) pro tituly, obchodované ve Spojených státech. Obsahuje 9 nových jmen v sektorech zdravotnictví, energetiky, financí a cyklické spotřeby. Která to jsou? 10 titulů naopak seznam opouští, jejich průměrný výnos dosáhl od zařazení 26 procent. A například JPMorgan zhodnotila od zařazení na seznam o 81 procent!...

Co by měli vědět všichni bitcoinoví nadšenci, ale nikdo jim to neřekne

Pro nespekulující investory a širokou veřejnost je podle mého názoru bitcoin stále relevantní pouze z jednoho hlediska: Nemohlo by kvůli němu dojít k nějakým vážným potížím ve finančním systému a ekonomice? Pokud by spekulace s ním nalákaly příliš velký objem kapitálu, vzrostla jeho provázanost se systémem a poté přišel kolaps jeho ceny, mohly by se to stát. Proč ale uvažuji hlavně o tomto negativním scénáři a ne o pozitivních? Možná proto, že jsem skutečný fanda digitálních měn, což se pokusím vysvětlit na samém závěru...

Výhled 2017 pro české akcie: Které konkrétní tituly doporučujeme?

Akciové trhy ve střední a východní Evropě zaznamenaly v minulém roce 6% růst, po připočtení dividend to bylo plných 9,5 %. Polské akcie posílily po započtení dividend o 8 %. České akcie pak loni přidaly pouze 1,8 % a to včetně inkasovaných dividend. Jaký bude letošní rok pro akcie na pražské burze i v regionu střední Evropy? Které konkrétní tituly doporučujeme? Přinášíme vám náš výhled pro středoevropský region a české akcie. Na část o regionu střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko) navazujeme výhledem a konkrétními tipy pro české akciové tituly...

Rusnok: „Pacient vypadá skvěle.“ ČNB ukončila kurzový závazek

Bankovní rada ČNB na svém dnešním mimořádném měnověpolitickém zasedání rozhodla o ukončení kurzového závazku ČNB. Toto rozhodnutí má okamžitou platnost. Kurzový závazek splnil úlohu a očekávání, česká ekonomika je v lepším stavu oproti přelomu 2013/2014, uvedl na následné tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok. Ukončení závazku je prvním krokem k postupnému zpřísňování měnových podmínek, podotkl také Rusnok po zasedání bankovní rady. Ta o nastavení úrokových sazeb nejednala...

JPMorgan vyřadí Česko z vyspělých zemí. Neplníme příjem na hlavu

Banka JPMorgan vyloučí Českou republiku ze skupiny vyspělých zemí do skupiny emerging markets. Činí tak poté, co se příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní pro vyspělé země. Oznámila to dnes ve zprávě...

Jak moc je koruna překoupená?

Málokdo pochybuje o tom, že koruna bude v dlouhém období posilovat. Co se však stane bezprostředně po vypnutí intervencí zůstává otevřenou otázkou. V krátkém období bude klíčové, jak moc si před exitem trhy vsadí na silnou korunu. Podle posledních čísel se zdá, že to trochu přehánějí...

Na pivě s klienty: Dividenda ČEZ, koruna po intervencích, Moneta i Unipetrol

Kdy ČNB ukončí intervence a jak se bude chovat koruna po nich? Posílí nebo oslabí? Co čekat ode dne D? S jakou dividendou lze počítat u energetiky ČEZ? Co čekat u akcií bank Moneta, Komerční banka či Erste, kde se blíží dividendová sezóna? Jak bude vypadat nová strategie Unipetrolu?...

Nové dlouhodobé investiční tipy Patrie: Evropské banky, IT, průmysl i telco

Tým analytiků Patria Finance vydal rozsáhle aktualizovaný seznam Dlouhodobých investičních příležitostí (DIP). Po Spojených státech tentokrát pro tituly, které jsou obchodovány v Evropě. Obsahuje hned 7 nových investičních doporučení. Která to jsou? Na které sektory a proč analytici dlouhodobě sázejí a kde udělali změny? Která jména seznam opouštějí? Které z nich přineslo velmi atraktivní zhodnocení o 69 procent? Která další přes 50 procent? A která jména jsou zajímavou sázkou na dividendy?...

Tomšík (ČNB): Spekulanti na prudké posílení koruny se mohou spálit

Investoři sázející na prudké posílení koruny po ukončení kurzového závazku České národní banky (ČNB) se mohou spálit. Pozice na prodej korun za eura jsou příliš rozsáhlé a trh mělký, varoval viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík v rozhovoru pro Reuters...

BofA: Koruna možná příliš neposílí, ČNB ukončí intervence na přelomu dubna a května

Ekonomka Mai Doanová z Bank of America (BofA) ve svém včerejším reportu uvedla, že koruna nemusí nutně posílit poté, co Česká národní banka ukončí svůj kurzový závazek vůči euru, nejspíše v dubnu nebo začátkem května. Dnes uvedl svou prognózu i bývalý poradce ČNB David Vávra. Na reporty poukázala agentura Bloomberg...

„ČNB by mohla centrální banky ve světě pár věcí naučit.“ Financial Times chválí Czexit

Vypadá to, že Česká národní banka si po včerejším neočekávaném ukončení závazku oslabovat korunu nad hodnotu 27 Kč za euro našla v zahraničí obdivovatele. Editorka rychlého zpravodajství Financial Times a veteránka z Wall Street Journal Katie Martinová vyzdvihla hladkost průběhu změny měnového režimu. Mimořádně šetrné posílení koruny také udělalo dojem na analytiky a tradery, tvrdí prestižní deník...

"Musí to vyjít“. Hlas toho, kdo vsadil na korunu

Luc de la Durantaye pořád věří, že jeho sázka na korunu musí nakonec vyjít. Správce portfolia v kanadské CIBC Asset Management je na dlouhé korunové pozici na forwardovém trhu už více než dva roky. A poté, co Česká národní banka ve čtvrtek kurz koruny uvolnila, s žádným rychlým inkasováním zisků nepočítá. Jeho strategie na příštích pár měsíců? Nedělat nic...

Jan Kovalovský: Nebojte se začít. Patria teď bere na sebe přešlapy nových investorů

Prodělám kalhoty, poplatky mne sežerou dřív, než se mi povede něco vydělat. Například tak lze shrnout největší obavu lidí, kteří by rádi začali přímo investovat na kapitálovém trhu, obchodovat s akciemi, ETF, fondy a dalšími investičními nástroji. Obchodník s cennými papíry Patria Finance teď oslovuje nové investory s jedinečnou nabídkou: garancí úvodních ztrát, plynoucích i ze „začátečnických“ chyb. Podrobnosti přinášíme v rozhovoru s Janem Kovalovským, který vede online sales a marketing v Patria Finance...