Šest technologických pionýrů, kteří by příští rok mohli vstoupit na burzu

Letošní rok byl z hlediska primárních veřejných emisí akcií jedním z nejlepších od finanční krize. Společnosti EY i Dealogic si s prezidentem Nasdaqu Nelsonem Griggsem a jemu podobnými notují v tom, že příští rok by tomu mohlo být podobně. Existují ale i pochybovačné hlasy.

Na příklad generální ředitel poradenské společnosti Nextstep Advisory Barrett Daniels upozorňuje, že trh s IPO rostl letos pomaleji, než se čekalo. Důvod? Zklamání z burzovních debutů společností Blue Apron a Snap, které budou letošek završovat na nižších valuacích, než jaké měly při IPO. Pokud jde o to, jaká z firem by si burzovní debut mohla odbýt v příštím roce, nejde podle Danielse o nic jiného než o loterii. Uhodnout i jenom jednu firmu ze sedmi je podle něj dobrý výsledek.

DocuSign je jednou ze společností, o které se všeobecně ví, že má o vstup na burzu zájem. Stát by se tak mohlo už počátkem příštího roku. Valuace firmy, která působí v oblasti elektronických podpisů a usnadňuje správu digitálních dokumentů, by podle červencových zpráv mohla činit zhruba 3 miliardy dolarů.

IPO má pro nadcházející rok v merku také superziskový výrobce chytrých telefonů Xiaomi, alespoň podle nedávných zpráv agentury Reuters. Podle nich by bylo rozumné ocenění této firmy ve výši 100 miliard USD.



Výrobce sportovního oblečení Fanatics sice letos získal 1 miliardu dolarů od SoftBank, to však nebrání tomu, aby na seznamu potenciálních zájemců o IPO nefiguroval taky. Firma hodně rychle roste. Jenomže budovat sklady, distribuční centra a další infrastrukturu pro expedici zboží je drahé, což ukazuje příklad Amazonu. A Fanatics k tomu vyrábí vlastní zboží.



V Evropě sídlící Spotify by mohl být příkladem toho, kdy vstup na burzu neznamená primární veřejnou emisi. Společnost má v plánu uskutečnit přímou emisi, relativně unikátní krok, ve kterém by na rozdíl od IPO nevyužil služeb investičních bank či zprostředkovatelů, kteří emisi obvykle upisují velkým institucionálním investorům. Akcie by na burze prodávala drobným investorům sama. Znamenalo by to menší poplatky a ani stávající podílníky by nečekalo zředění jejich podílu. Vedení se ale ještě může rozhodnout pro tradiční IPO cestu.



Biotechnologická společnost 23andMe nabízí služby z oblasti genetického testování, načež agregovaná data poté prodává výzkumným institucím a neziskovkám. V září se její valuace odhadovala na 1,7 miliardy dolarů.



Firma pro online uchovávání dat Dropbox k plánům na případnou IPO zarytě mlčí. Její konkurent Box je na burze od roku 2015, což pochopitelně vyvolává otazníky nad IPO plány této společnosti. ta by mohla být oceněna na 10 miliard dolarů. O její ziskovosti a schopnosti generovat příjmy se ale moc neví, i když jenom firemních zákazníků má podle médií na 200.000.

Naopak nejméně pravděpodobný je scénář primární veřejné nabídky u společnosti Uber. Provozovatel aplikace pro alternativní taxislužbu hledá finančního ředitele a jeho šéf Dara Khosrowshahi se nechal slyšet, že firemní plány ohledně IPO počítají s tříletým horizontem. Společnost Lyft, další potenciální adept na IPO, říká, že na burzu vstoupí, až to pro ni bude správné. A pokud jde o Airbnb, ta je podle říjnového prohlášení jejího generálního ředitele Briana Cheskyho v polovině svého projektu s cílem připravit se na IPO. Projekt je na dva roky.

Zdroj: MarketWatch