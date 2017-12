Letošní výběr mýta bude rekordní. Přesáhne 10 miliard korun

S úderem dnešní půlnoci se zastaví počítadlo výběru mýta na domácích dálnicích za rok 2017. Je jisté, že hodnota poplatků překročí 10 miliard korun. Je jen otázkou o kolik. Pořád se mohou hlásit uchazeči o provoz systému od roku 2020. Termín byl posunut na začátek března.

Rekordní výběr mýta – tím se může pochlubit český stát – respektive provozovatel mýtného systému – konsorscium společností vedené firmou Kapsch v roce 2017. Podle informací mediálního zástupce Kapsche Davida Šimoníka, byla magická hranice 10 miliard korun překročena 12. prosince. Podle denních údajů pak společnost odhaduje, že se hodnota vybraných poplatků za končící rok zastaví někde kolem 10,4 miliardy korun.

„Nejsilnějším měsícem celého roku 2017 se stal listopad s 960 miliony korun, Výběr mýta za prosinec dle vývoje nepřesáhne 750 milionů korun a celoroční výběr pak tedy 10,4 mld. korun,“ uvedl Šimoník. K desetimiliardové hranici bylo blízko již v letech 2015 a 2016, ale nebyla překročena 2015 – 9.732.139.723,- Kč, 2016 – 9.887.562.228,- Kč).

Výběr mýtného od roku 2007. Zdroj: Myto.cz

Mýtné se v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se tak vybralo téměř 70 miliard Kč. Původní kontrakt s Kapschem vypršel na konci letošního roku 2016. A ministr Dan Ťok rozhodl o jeho prodloužení o tři roky. Psali jsme o tom podrobně loni v létě například v textu Ťok potvrdil mýto na tři roky pro Kapsch či v textu Vláda schválila mýto pro Kapsch na další tři roky.

V novém roce se trochu změní úseky, které jsou zpoplatněny.

Rozhodnutí ministra i vlády bylo trnem v oku především provozovateli slovenského mýtného systému, společnosti SkyToll, která si na postup českých úřadů stěžovala i u Evropské komise a českého antimonopolního úřadu. Ten postup ministerstva označil za chybný a udělil mi milionovou pokutu. Podrobně jsme o tom psali v textu ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto. Smlouvu však nezrušil s odkazem na to, že je pro stát důležité, aby mýto bylo vybíráno.

V polovině června roku 2017 vyhlásilo ministerstvo tzv. „velký tendr“ na provozovatele mýtného od roku 2020. Veřejná zakázka má dvě kola – v prvním, které bylo otevřeno do konce prázdnin, měli zájemci o provozování mýtného systému prokázat své zkušenosti z jiných zemí. V druhém, jehož uzávěrku nedávno Ministerstvo dopravy ČR posunulo na začátek března, mají uchazeči podat závazné nabídky.

ÚOHS na tendr na mýto dohlíží, Ťokovi dochází trpělivost

Tato veřejná zakázka samozřejmě nemůže uniknout pozornosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ji prošetřuje z několika stran (jednak své vlastní šetření, dostal však i podněty jak od stávajícího provozovatele, tak pravděpodobně i soutěžitelů – pozn. red.). Již na konci listopadu vydal předběžné opatření, v němž zakazuje ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s případným vítězem. Tím si ÚOHS zajistil čas pro svá další šetření, zejména chce zjistit, zda všichni uchazeči dostali stejnou zadávací dokumentaci. To se však nelíbilo vedení ministerstva dopravy, které reagovalo velice ostrou tiskovou zprávou, v níž označilo postup ÚOHS za nestandardní. Nelíbily se mu zejména požadavky na informace o tom, kde v zadávací dokumentaci jsou precizována obchodní tajemství.

Na to reagoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který odmítl nařčení, že by postupoval v případě prověřování tohoto tendru nestandardně. Odmítl také, že by si úředníci antimonopolního úřadu vyžadovali dokumenty zásadně v pátek a v krátké dodací lhůtě.

Týden poté se opět ozvalo ministerstvo s tím, že v tendru pokračuje a podivuje se nad tím, co všechno ÚOHS zajímá. „Podle odůvodnění se antimonopolní úřad rozhodl ustanovit znalce s cílem získat znalecký posudek, jehož předmětem bude zodpovězení otázek týkajících se zpětné zjistitelnosti případných změn obsahu datového nosiče v souvislosti s prověřováním postupu ministerstva při poskytování části zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky dodavatelům,“ uvedlo tehdy ministerstvo ve své tiskové zprávě.

Posledním krokem proti antimonopolnímu úřadu měla být tisková konference avizovaná den po jmenování vlády, tedy 14. prosince, která však byla pár minut před začátkem zrušena. Podle informací Ekonomického deníku na ní chtěl ministr Ťok vyrukovat s některými argumenty, které právníci ministerstva označují ze strany ÚOHS jako protizákonné. Dokonce se v dopravních kuloárech hovořilo o oznámení podání trestního oznámení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Ten by přitom mohl být jedním z „ohrožených“ úředníků, které chce vláda Andreje Babiše vyměnit. Ťokova tisková konference měla být „dělostřeleckou“ přípravou v tomto snažení. Bude tedy zajímavé v roce 2018 sledovat, jak se situace okolo předsedy exponovaného úřadu vyvine.

Prozatím tedy ministerstvo dopravy „jede“ podle stanoveného harmonogramu, který vypadá následovně:

30 miliardová zakázka láká velké hráče včetně Kellnera

Harmonogram mýtného.

O zakázku v odhadované hodnotě 30 miliard korun se bude ucházet nová právní entita patřící společnosti PPF Petra Kellnera – CzechToll, která sdružuje slovenského provozovatele mýta a nejhlasitějšího kritika stávající situace, společnost SkyToll a další firmy, které se podílely na budování mýtného na Slovensku. Dalším hráčem je maďarská státní společnost HU-GO, která jde do výběrového řízení s významnou českou firmou Eltodo. To je zajímavé spojení, jelikož Eltodo se podílelo na projektování a přípravě mýtného před jeho spuštěním v roce 2007 a má tedy „historickou“ zkušenost s českými podmínkami ve výběru mýtného. Další firmou je původně česká společnost T-Systems, která je však součástí skupiny T-mobile a tedy Deutsche Telekom. Německá centrála se o tendr uchází na přímo, bez spolupráce s lokálním telekomunikačním operátorem. Posledním uchazečem je stávající provozovatel systému konsorcium společností vedené firmou Kapsch.

Jisté je, že v roce 2018 bude kolem tendru na mýtný systém ještě pořádně rušno a lze se i spolehnout na to, že se neúspěšní uchazeči budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a možná i na soudy, aby celý tendr prověřili. To je totiž, bohužel, kolorit českého soutěžního práva.

Jiří Reichl

